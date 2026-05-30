Mỹ đang trả giá đắt vì Patriot, Tomahawk cạn kiệt sau chiến tranh Iran, Ukraine "ngồi trên đống lửa"

Theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Mỹ sẽ cần khoảng 3 năm để đưa kho tên lửa đánh chặn Patriot trở lại mức trước chiến tranh. Đối với tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa đánh chặn của hệ thống THAAD, thời gian phục hồi còn lâu hơn.

CSIS cho biết các tính toán được xây dựng dựa trên dữ liệu ngân sách và kế hoạch sản xuất hiện có, đồng thời giả định rằng việc mở rộng công suất sản xuất diễn ra thành công và các đơn đặt hàng được cấp đầy đủ.

Phóng tên lửa PAC-3 MSE từ hệ thống Patriot. Nguồn ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ

Kho Patriot phải đến năm 2029 mới phục hồi

Theo dự báo, kho tên lửa Patriot của Mỹ chỉ có thể trở lại mức đầu năm 2026 vào khoảng giữa năm 2029.

Hiện công suất sản xuất tối đa được công bố là khoảng 1.000 tên lửa mỗi năm, nhưng số lượng giao hàng trong năm 2026 dự kiến chỉ đạt 172 quả. Trong dự thảo ngân sách tài khóa 2027, Lầu Năm Góc đề nghị mua tới 3.203 tên lửa Patriot.

THAAD cũng cần nhiều năm để bổ sung

Kho dự trữ tên lửa của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được dự báo sẽ trở lại mức trước chiến tranh vào cuối năm 2029.

Công suất sản xuất hiện tại của THAAD chỉ khoảng 96 quả mỗi năm, dù có kế hoạch nâng lên 400 quả. Trong năm 2026, Mỹ dự kiến nhận 92 tên lửa đánh chặn mới, trong khi ngân sách năm 2027 yêu cầu mua tới 857 quả.

Tomahawk phải chờ đến năm 2030-2031

Đối với tên lửa hành trình Tomahawk, thời gian phục hồi còn dài hơn.

CSIS ước tính Mỹ sẽ phải đến cuối năm 2030 hoặc đầu năm 2031 mới đưa kho dự trữ Tomahawk trở lại mức trước chiến tranh, sau khi đã sử dụng hơn 1.000 quả tên lửa trong chiến dịch chống Iran.

Công suất sản xuất hiện nay được công bố là khoảng 600 quả mỗi năm và có kế hoạch nâng lên 1.000 quả. Tuy nhiên, số lượng giao hàng năm 2026 chỉ đạt 207 quả, trong khi ngân sách năm 2027 đề xuất mua 785 quả.

Một số loại tên lửa phục hồi nhanh hơn

Tình hình khả quan hơn đối với các tên lửa hải quân SM-3 và SM-6, khi kho dự trữ được dự báo sẽ phục hồi vào đầu năm 2029 do mức độ sử dụng trong chiến đấu thấp hơn.

Trong khi đó, tên lửa đạn đạo PrSM có thể trở lại mức trước chiến tranh vào cuối năm 2026, còn tên lửa hành trình JASSM dự kiến phục hồi vào giữa năm 2027 nhờ năng lực sản xuất đã được mở rộng từ những năm trước.

Hệ quả đối với Ukraine

Theo Defense Express, báo cáo này cho thấy hậu quả trực tiếp của việc Mỹ không đặt mua đủ số lượng tên lửa trong nhiều năm.

Ngay cả khi Washington tăng tốc sản xuất ngay từ bây giờ, việc bổ sung kho dự trữ vẫn cần rất nhiều thời gian.

Đáng chú ý, CSIS tính toán dựa trên giả định toàn bộ sản lượng mới chỉ phục vụ nhu cầu quân đội Mỹ và không tính đến các hợp đồng xuất khẩu. Nếu phải thực hiện đầy đủ các cam kết với đồng minh, thời gian phục hồi có thể còn kéo dài hơn.

Một giải pháp là ưu tiên nhu cầu trong nước và trì hoãn giao hàng cho khách hàng nước ngoài. Trên thực tế, trong hai tháng qua đã xuất hiện thông tin cho thấy Lầu Năm Góc cảnh báo nguy cơ chậm giao vũ khí xuất khẩu do nhu cầu bổ sung kho dự trữ nội địa, trong đó có các đơn hàng Tomahawk dành cho Nhật Bản.

Điều này đặc biệt đáng lo ngại đối với Ukraine. Kiev hiện phụ thuộc rất lớn vào các tên lửa PAC-3 MSE của hệ thống Patriot, vốn được xem là giải pháp hiệu quả nhất hiện nay để đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga.

Bất kỳ sự chậm trễ nào trong nguồn cung Patriot đều có thể làm suy giảm đáng kể năng lực phòng thủ tên lửa của Ukraine. Vì vậy, việc tìm kiếm các giải pháp thay thế như hệ thống phòng không SAMP/T NG của châu Âu hoặc các dự án phát triển trong nước của Ukraine đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.