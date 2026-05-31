“Đốt” hàng nghìn tên lửa tại Iran, Mỹ mất bao lâu để lấp đầy kho vũ khí?

Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2 với các cuộc không kích kéo dài nhiều tuần trước khi hai bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mong manh. Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cuộc chiến đã tạo áp lực đáng kể lên kho vũ khí của Mỹ, khiến một số loại đạn dược bị tiêu hao nhanh chóng. Dù Washington vẫn duy trì đủ năng lực để tiếp tục chiến dịch quân sự, việc tái bổ sung kho dự trữ được cho là sẽ mất nhiều năm do các yếu tố như phê duyệt ngân sách, năng lực sản xuất và cam kết phân bổ vũ khí cho các đồng minh.

Quang cảnh đổ nát tại miền Nam Iran do xung đột. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth từng đề cập vấn đề này trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện về ngân sách quốc phòng và chi phí xung đột với Iran. Trả lời Thượng nghị sĩ Mark Kelly của đảng Dân chủ, ông Hegseth cho biết quá trình thay thế đạn dược có thể mất từ “vài tháng đến nhiều năm”, tùy thuộc từng loại hệ thống vũ khí.

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đề xuất ngân sách quốc phòng trị giá 1.500 tỷ USD, tăng khoảng 42% so với mức chi hiện tại.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc bác bỏ các lo ngại về nguy cơ suy giảm kho vũ khí. Phát ngôn viên Sean Parnell khẳng định hôm 28/5 rằng quân đội Mỹ vẫn duy trì đầy đủ năng lực tác chiến.

“Quân đội Mỹ là lực lượng mạnh nhất thế giới và có mọi thứ cần thiết để thực hiện nhiệm vụ vào thời điểm và địa điểm mà tổng thống lựa chọn”, ông Parnell nói. Ông cũng nhấn mạnh Washington đã triển khai thành công nhiều chiến dịch tại các khu vực tác chiến khác nhau, đồng thời vẫn duy trì kho vũ khí đủ mạnh để bảo vệ lợi ích và người dân Mỹ.

Vấn đề kho dự trữ vũ khí đang trở thành chủ đề gây tranh cãi tại Washington. Các nghị sĩ Dân chủ coi đây là lý do để phản đối sự can dự sâu hơn vào cuộc chiến, đồng thời đặt câu hỏi về mục tiêu và chi phí dài hạn của chiến dịch quân sự.

Ở chiều ngược lại, nhiều nghị sĩ Cộng hòa cho rằng tình trạng hiện nay cho thấy Mỹ cần tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và mở rộng năng lực sản xuất vũ khí. Một số ý kiến cũng cho rằng việc chính quyền Tổng thống Biden trước đây chuyển giao tên lửa Patriot cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga là một phần nguyên nhân khiến kho dự trữ của Mỹ bị thu hẹp.

Kho vũ khí Mỹ bị tiêu hao ra sao trong Chiến dịch Epic Fury?

Phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố hồi tháng 4 cho thấy Mỹ đã sử dụng lượng lớn đạn dược chủ lực trong cuộc chiến với Iran. Bảy loại vũ khí được sử dụng nhiều nhất gồm tên lửa Patriot, THAAD, Tomahawk, SM-3, SM-6, cùng tên lửa không đối đất tầm xa JASSM và tên lửa tấn công chính xác PrSM.

Dù số liệu chính thức về kho dự trữ không được công bố, CSIS đã tổng hợp dữ liệu công khai và các ước tính để đưa ra đánh giá tương đối về mức độ tiêu hao. Theo phân tích của CSIS, Mỹ đã phóng hơn 1.000 tên lửa Tomahawk vào Iran, tương đương gần 1/3 kho dự trữ trước xung đột, vốn được cho là khoảng 3.100 quả.

Tên lửa Patriot được cho là bị tiêu hao mạnh hơn. CSIS ước tính khoảng 1.060-1.430 quả Patriot đã được sử dụng trong Chiến dịch Epic Fury.

Đối với các loại vũ khí có quy mô dự trữ nhỏ hơn như tên lửa tấn công chính xác PrSM và tên lửa đánh chặn THAAD, cuộc chiến được cho là đã làm tiêu hao gần một nửa lượng dự trữ hiện có. Các hệ thống này được sử dụng với cường độ cao trong gần 40 ngày giao tranh trước khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn mong manh.

Mỹ sẽ mất bao lâu để bổ sung kho dự trữ?

Theo CSIS, Mỹ có thể mất ít nhất 3 năm để phục hồi kho dự trữ các loại tên lửa Patriot, THAAD và Tomahawk vốn là những vũ khí được sử dụng nhiều trong giao tranh.

Phân tích các hợp đồng mua sắm quân sự cho thấy trong giai đoạn từ năm tài khóa 2015 đến 2026, Mỹ trung bình chỉ mua khoảng 86 tên lửa Tomahawk mỗi năm. Tuy nhiên, trong đề xuất ngân sách năm tài khóa 2027, Hải quân Mỹ đã nâng nhu cầu mua sắm dòng tên lửa này lên tới 785 quả, cao hơn đáng kể so với các năm trước.

Tên lửa Patriot - loại vũ khí đặc biệt được chú ý trong bối cảnh Mỹ hỗ trợ hệ thống phòng không cho Ukraine - cũng được dự báo cần nhiều năm để tái bổ sung do nhu cầu toàn cầu cao và các cam kết quốc phòng hiện hữu của Washington. Mỹ hiện mua trung bình khoảng 225 tên lửa Patriot mỗi năm. Trong khi đó, một số loại đạn dược ít được sử dụng hơn như PrSM có thể được bổ sung ngay trong năm nay.

Giới phân tích cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến quá trình tái sản xuất các loại vũ khí trên bị kéo dài là do nhiều năm trước xung đột, ngân sách mua sắm vũ khí của Mỹ ở mức tương đối thấp, trong khi năng lực sản xuất chưa được mở rộng tương xứng.