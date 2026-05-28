Nhà biên kịch phim Simpsons tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ

Dan Greaney, nhà biên kịch kỳ cựu của loạt phim hoạt hình The Simpsons nổi tiếng với tập phim dự đoán ông Donald Trump trở thành tổng thống, đã chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ năm 2028.

Ông Dan Greaney đăng video thông báo trên Instagram ngày 26-5. Trong video, ông Greaney xuất hiện trong trang phục pháp sư với áo choàng, râu giả và tóc giả màu xám, tự gọi mình là “nhà tiên tri tự xưng”.

Ông chỉ trích “Trump, JD Vance, các tỷ phú, những kẻ cơ hội ở cả hai đảng” đã quay lưng lại với nguyên tắc “tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng”.

“Chính phủ phải phục vụ tất cả mọi người. Dân chủ cho tất cả, trách nhiệm giải trình cho tất cả, thịnh vượng cho tất cả. Chúng ta phải khôi phục điều này”, ông Greaney nói.

Sau đó ông cởi bỏ trang phục pháp sư và tuyên bố: “Thôi kệ, tôi có thể làm chính trị gia. Tôi tranh cử tổng thống. Cương lĩnh của tôi: Nước Mỹ cho tất cả mọi người. Bắt đầu thôi”.

Ông Dan Greaney, 61 tuổi, tốt nghiệp Trường Luật Harvard. Ông từng làm luật sư tại hãng Proskauer, Rose, Goetz & Mendelsohn gần 3 năm trước khi chuyển sang viết kịch bản truyền hình. Ông tham gia The Simpsons từ mùa 7 đến mùa 11, và vẫn là nhà sản xuất tư vấn cho loạt phim đến nay.

Greaney được chú ý toàn cầu nhờ viết tập “Bart to the Future” phát sóng tháng 3-2000. Trong tập này, Lisa Simpson trưởng thành xuất hiện với tư cách “nữ Tổng thống đầu tiên của Mỹ”, nói rằng bà thừa hưởng “tình trạng thiếu hụt ngân sách từ Tổng thống Trump”.

Tập phim ra mắt 16 năm trước khi ông Trump đắc cử năm 2016, khiến Greaney được gọi là “nhà tiên tri của The Simpsons”. Ông từng nói trong video năm 2025: “Tôi không biết mình thấy tương lai kiểu gì, tôi không phải nhà khoa học - tôi là nhà tiên tri".

Greaney là một trong những ứng viên đầu tiên công khai tranh cử Tổng thống Mỹ 2028.

