Nguyên nhân "lạnh người" khi Iran chọn al-Asad để nổ phát súng báo thù đầu tiên

Thứ Tư, ngày 08/01/2020 17:52 PM (GMT+7)

Iran đã bắt đầu tiến hành các hành động trả thù "máu lạnh", khởi đầu bằng việc nã tên lửa vào 2 căn cứ Mỹ ở Iraq, trong đó căn cứ al-Asad là nơi "nổ phát súng" đầu tiên, không phải ngẫu nhiên Iran chọn nơi này, đằng sau là một nguyên nhân không ngờ.

Căn cứ Không quân Ayn al-Asad của Mỹ ở Iraq là nơi “nổ phát súng” báo thù đầu tiên của Iran. Nguồn: Sina.

Sáng sớm 8/1, Tân Hoa xã dẫn nguồn tin an ninh của Iraq cho biết, căn cứ không quân Ayn al-Asad ở khu vực al-Baghdadi, cách Thủ đô Baghdad khoảng 190km về phía Tây Bắc, đã bị nã hơn 20 tên lửa. Ngay sau đó khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, Tehran đã tiến hành đợt tấn công tên lửa thứ hai nhằm vào các cơ sở của Mỹ ở Iraq, cụ thể, khoảng 5 quả rockets đã tấn công Trại Taji, một căn cứ quân sự của liên quân do Mỹ đứng đầu, nằm cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 27 km về phía bắc. Hiện tại, các chiến đấu cơ của Iran vẫn hoạt động trên không và mới bay qua khu vực biên giới đúng thời điểm xảy ra vụ tấn công thứ hai.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó đã hối thúc Washington rút các binh sĩ ra khỏi khu vực “để tránh thêm mất mát và không để cho sinh mạng của các binh sĩ bị nguy hiểm”, đồng thời đe dọa tấn công Mỹ và các đồng minh của nước này. Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một chỉ huy IRGC tuyên bố: “Các vụ tấn công tên lửa hôm nay chỉ là bước đầu tiên”.

Theo thời báo New York Mỹ, nguyên nhân Iran lựa cho căn cứ Không quân Ayn al-Asad để “nổ phát súng” báo thù đầu tiên là do, đây căn cứ không quân lớn thứ hai của Mỹ ở Iraq, và là căn cứ đồn trú của liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu. Đây là căn cứ tượng trưng cho sức mạnh của Mỹ trong cuộc chiến chống IS ở Iraq và cũng là căn cứ có số lượng binh sĩ lớn nhất đóng quân tại Iraq. Đặc biệt, tháng 12/2018 Tổng thống Mỹ Trump đã đến thăm lực lượng Mỹ đồn trú tại căn cứ Al-Assad ở Iraq, đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ tiến hành thăm một lực lượng quân sự đồn trú tại một căn cứ ở nước ngoài.

Việc tấn công căn cứ Ayn al-Asad như một lời cảnh cáo gửi trực tiếp đến Tổng thống Trump. Theo CNN, giám đốc truyền thông của Nhà Trắng Stephanie Grisham đã ngay lập tức báo cáo Tổng thống Trump về cuộc tấn công vào các căn cứ không quân Mỹ ở Iraq. “Chúng tôi đã nhận được các báo cáo về các cuộc tấn công vào các cơ sở của Mỹ ở Iraq. Tổng thống đã được thông báo và đang theo dõi chặt chẽ tình hình và tham khảo ý kiến với đội an ninh quốc gia của ông ấy”, Stephanie Grisham nói.

6 máy bay F-35 của Mỹ tức tốc xuất phát từ UAE đến chi viện các căn cứ Mỹ ở Iraq? Nguồn: Sina.

Hiện, Mỹ đã có một số động thái điều động lực lượng đến khu vực này để ngăn chặn Iran.

Theo thông tin từ DEFCONWarningSystem, ngày 7/1 (giờ Mỹ), 6 máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-35 của Mỹ đã cất cánh từ UAE, hiện chưa rõ các máy bay này đến chi viện cho các căn cứ của Mỹ bị tấn công ở Iraq hay trực tiếp tiến hành các cuộc tấn công đáp trả Iran.

Về phía Iran, Quân đội Iran đã ngay lập tức cảnh báo, “UAE sẽ bị tấn công nếu UAE để Mỹ sử dụng lãnh thổ phát động tấn công Iran”. Trước đó, lãnh đạo cao nhất của IRGC, tướng Hossein Salami đe dọa sẽ “thiêu rụi” bất cứ nơi nào được Mỹ “chống lưng” để trả thù cho cái chết của tư lệnh Soleimani.

