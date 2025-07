Hình ảnh đài radar bị phá hủy hoàn toàn bởi tên lửa đạn đạo Iran tại căn cứ Mỹ ở Qatar

Hình ảnh đài radar trị giá 15 triệu USD bị phá hủy tại căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar. Ảnh: Topwar.ru.

Theo báo Nga Topwar.ru, hình ảnh cho thấy thiệt hại rõ ràng đối với một đài radar tại căn cứ quân sự Al Udeid của Mỹ ở Qatar.

Đài radar bị phá hủy thuộc hệ thống liên lạc vệ tinh quân sự (MET) có trị giá 15 triệu USD. Đây là hệ thống được thiết kế để đảm bảo thông tin liên lạc an toàn cho Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) ở Trung Đông.

Không có nhiều mục tiêu khả dĩ mà Iran có thể nhắm tới ở căn cứ Al Udeid do quân đội Mỹ trước đó đã sơ tán toàn bộ máy bay, rút bớt nhân sự khỏi căn cứ.

Đây là hình ảnh rõ ràng nhất được báo Nga đăng tải, sau khi truyền thông Iran ngày 10/7 đăng ảnh chụp vệ tinh về một vết cháy đen ở khu vực từng là nơi đặt đài radar quân sự tại căn cứ Al Udeid.

Thông tin này trái ngược với các tuyên bố trước đó của Lầu Năm Góc và Qatar. Ngay sau vụ tấn công của Iran vào ngày 23/6, cả Mỹ và Qatar đều khẳng định tất cả tên lửa đã bị đánh chặn, không có thiệt hại đáng kể và không ghi nhận thương vong.

Tuần trước, Lầu Năm Góc thừa nhận một quả tên lửa đạn đạo Iran đã đánh trúng căn cứ Al Udeid ở Qatar. Ảnh: Topwar.ru.

Tuần trước, người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Sean Parnell, cuối cùng đã xác nhận: "Một tên lửa đạn đạo của Iran đã đánh trúng căn cứ không quân Al Udeid, trong khi các tên lửa còn lại đã bị hệ thống phòng không của Mỹ và Qatar đánh chặn". Ông cũng nhấn mạnh việc Iran cảnh báo trước về đòn tấn công đã giúp đảm bảo không có thương vong.

Sự thừa nhận muộn này phản ánh thông lệ phổ biến trong các sự cố quân sự của Mỹ và đồng minh. Đó là giữ kín thông tin cho đến khi có bằng chứng không thể phủ nhận.

Câu hỏi hiện nay là vì sao các tổ hợp phòng không Patriot của Mỹ và Qatar vẫn để lọt tên lửa Iran dù đã có sự chuẩn bị trước. Theo các chuyên gia, Iran có thể đã sử dụng kết hợp tên lửa có khả năng cơ động cao hoặc tích hợp công nghệ giảm phản xạ radar, khiến việc phát hiện và đánh chặn trở nên khó khăn.

Một lý do khác là các tổ hợp Patriot có thể đã bị quá tải do nhiều tên lửa cùng bay tới cùng lúc. Ngoài ra, lời cảnh báo của Iran cũng có thể được sử dụng như một biện pháp nghi binh, khiến lực lượng phòng thủ bộc lộ sơ hở. Cuối cùng là sai sót do kíp vận hành hệ thống Patriot hoặc sự phối hợp chưa hiệu quả giữa Mỹ và Qatar.

Thông tin mới cho thấy ngay cả một căn cứ được bảo vệ kỹ lưỡng như Al Udeid vẫn có thể bị Iran tấn công thành công, đặt ra các câu hỏi về khả năng ứng phó của Mỹ và đồng minh trước các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo tầm xa.