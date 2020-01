Mỹ - Iran ngày càng nóng, cổ phiếu lao mình điêu đứng, xăng dầu và vàng tăng vọt

Thứ Tư, ngày 08/01/2020 11:00 AM (GMT+7)

Giá dầu tăng vọt và chứng khoán thế giới chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch thứ Tư (8/1), khi Iran tấn công vào một căn cứ quân sự của quân đội Mỹ ở Iraq, căng thẳng ngày càng leo thang ở Trung Đông.

Hợp đồng tương lai đối với giá dầu của Mỹ tăng vọt khi truyền hình nhà nước Iran cho biết họ bắt đầu hoạt động đáp trả nước Mỹ. Chiến dịch mang tên "Martyr Soleimani" với động thái đầu tiên vào lúc rạng sáng nay là nã tên lửa vào căn cứ quân đội Mỹ ở Iraq.

Dầu thô trung cấp West Texas tăng vọt 4,4%, lên mức 65,48 đô la Mỹ/thùng tại Sàn giao dịch hàng hóa New York. Giá xăng dầu đã tăng 3,9%, lên mức 65,13 USD/thùng vào lúc 8 giờ 13 phút sáng tại Singapore.

"Đó là một rủi ro rất lớn", Rob Carnell, nhà kinh tế trưởng châu Á-Thái Bình Dương tại ING ở Singapore, nói.

"Đây là phản ứng của Iran đối với việc Mỹ đã giết chết tướng Soleimani. Bây giờ chúng ta phải xem phản ứng của Mỹ đối với động thái này của Iran là gì. Tuy nhiên, kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng dù kịch bản nào xảy ra", ông nói.

Chứng khoán ngập trong sắc đỏ trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang (Nguồn: Straitstimes)

"Thật đáng sợ khi nghĩ về hậu quả kinh tế sau cuộc xung đột này", ông Di Zhou, một nhà quản lý quỹ đầu tư tại Thornburg Investment Management, nói với Bloomberg TV. "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ sự tiến triển (của mọi kịch bản)."

Chỉ số giá cổ phiếu Nikkei của Nhật Bản giảm 2,2%, giá cổ phiếu Úc giảm hơn 1%. Chỉ số CSI300 đối với mã cổ phiếu an toàn bậc nhất của Trung Quốc đã giảm 0,6%, trong khi đó chỉ số Hang Seng của cổ phiếu Hồng Kông giảm 1,3%.

Chứng khoán Singapore cũng chìm sâu ngay từ thời điểm bắt đầu giao dịch vào ngày thứ Tư (8/1). Chỉ số Straits Times đã giảm 45,34 điểm, tương đương 1,4% vào thời điểm lúc 9h51 sáng (theo giờ Singapore).

Cổ phiếu của Singapore Airlines đã giảm 15 xu, tương đương 1,67%, xuống còn 8,86 đô la vào lúc 9h53 sáng. Hãng vận tải lớn nhất của Singapore cho biết vào sáng thứ Tư, họ đã chuyển hướng tất cả các đường bay đi qua không phận Iran sau tin tức liên quan đến chiến dịch trả đũa của nước này.

Chỉ số ASX 200 của Úc giảm 0,9%, trong khi đó chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,3%.

S&P 500 và Nasdaq 100 thông báo mức giảm ít nhất 1,5%.

Giá vàng bán ra tăng 2,4%, lên mức 1.611,42 USD/ounce, mức cao nhất kể từ năm 2013 và được giao dịch ở mức 1.609,28 USD lúc 8h32 sáng tại Singapore. Kim loại quý được coi là một tài sản trú ẩn an toàn trong thời điểm hiện tại.

Việc bán mạnh tài sản rủi ro xuất hiện khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh cũng như các nhà đầu tư đổ xô tìm tới tài sản an toàn. Điểm chuẩn của Kho bạc thời hạn 10 năm đã giảm 1,7188%, giảm hơn 10 điểm cơ bản so với mức đóng cửa của Hoa Kỳ là 1,825% vào ngày hôm qua.

Đồng đô la Mỹ cũng lao dốc so với đồng yên, đồng tiền của Nhật Bản chạm đến mức điểm mạnh nhất so với đồng bạc xanh kể từ tháng 10/2018. Hợp đồng tương lai đối với giá dầu ở New York đã tăng khoảng 7% kể từ khi Mỹ ám sát Tướng Qassem Soleimani tuần trước.

Mặc dù các bước đi của Iran vẫn rất khó đoán, tuy nhiên nguy cơ gián đoạn trên thị trường dầu mỏ và rủi ro chứng khoán luôn luôn hiện hữu. Giá nhiên liệu thế giới vẫn có thể tăng do các chuyến hàng qua Eo biển Hormuz bị trì trệ.

