Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dự báo tương lai chiến sự Nga-Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn đài Fox News phát sóng ngày 22-9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan dự báo rằng chiến sự Nga-Ukraine sẽ chưa thể kết thúc sớm, và đây là “tin không mấy tích cực”.

Tổng thống Erdogan nhấn mạnh Ankara có mối quan hệ quan trọng với cả Nga lẫn Ukraine: “Chúng tôi chưa bao giờ đứng ở vị trí đối nghịch với hai quốc gia này. Chúng tôi chưa từng mong muốn cuộc chiến nổ ra".

Tổng thống Erdogan không tin rằng chiến tranh có thể kết thúc trong tương lai gần, dù chiến sự đã gây thiệt hại nặng nề cho cả Nga và Ukraine.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tổng thống Erdogan cũng nhận định Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể áp dụng một “mô hình” tương tự như cách tiếp cận của Thổ Nhĩ Kỳ, tức duy trì quan hệ hòa bình hơn với cả Nga và Ukraine.

Theo ông, Ukraine khó duy trì cuộc chiến này về mặt tài chính, trong khi châu Âu không thể mãi mãi hỗ trợ kinh tế cho Kiev. Bên cạnh đó, việc Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine đến đâu cũng chưa rõ ràng.

Trước đó, ông Erdogan bày tỏ mong muốn đứng ra tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ để bàn giải pháp chấm dứt chiến tranh.

Hồi tháng 8, ông Erdogan và ông Zelensky đã thảo luận về công tác chuẩn bị cho khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Ukraine.

Tuy nhiên, đầu tháng 9, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định cả ông Putin và ông Zelensky đều chưa sẵn sàng cho một cuộc gặp.

Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay cũng đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai phái đoàn Nga và Ukraine.

Các cuộc đàm phán dù chưa đạt sự đột phá về chấm dứt chiến sự, song cũng mang lại nhiều kết quả tích cực như trao đổi tù binh và hồi hương thi thể binh sĩ tử trận.