Khởi tố thêm cựu lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Quá trình mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại VICEM và một số đơn vị liên quan,Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn với các bị can: Tạ Quang Bửu, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc VICEM. Trần Bình Trọng, Nguyễn Lâm Cường, đều nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam và Đoàn Thị Mai Lan, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn kinh tế, dự toán, Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam.

Vụ án xảy ra tại Tổng công ty xi măng Việt Nam.

Các bị can trên bị điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan điều tra đã triển khai thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can; đồng thời mở rộng điều tra để xử lý các sai phạm khác có liên quan và áp dụng biện pháp thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án để điều tra sai phạm liên quan dự án VICEM Tower ở Cầu Giấy, Hà Nội; đồng thời khởi tố ông Lê Văn Chung, nguyên Chủ tịch HĐTV; Nguyễn Ngọc Anh, nguyên Tổng giám đốc; Dư Ngọc Long, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án; và Hoàng Ngọc Hiếu, nguyên Trưởng phòng Thẩm định.

Dự án này có tổng mức đầu tư 1.245 tỷ đồng, khởi công từ năm 2011, đến năm 2015 hoàn thành phần thô nhưng sau đó “đắp chiếu” nhiều năm, gây lãng phí nghiêm trọng.