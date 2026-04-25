Ngắm những đồi chè tuyệt đẹp dưới chân đèo Pha Đin

​

Mỗi buổi bình minh, những đồi chè ở Bình Thuận khoác lên mình màu xanh non mơn mởn, đón bước chân du khách đến trải nghiệm. Hòa trong không khí đó là nhịp lao động rộn ràng lan khắp các triền đồi.

Cây chè đang dần khẳng định vị thế là cây trồng chủ lực của địa phương. Mô hình được thực hiện là vừa sản xuất nông nghiệp vừa kết hợp du lịch.

Bình Thuận có gần 1.000 ha chè, chủ yếu là giống Kim Tuyên và Shan tuyết. Sản lượng chè búp tươi đạt hàng nghìn tấn mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động. Không chỉ giúp người dân thoát nghèo, cây chè còn góp phần định hình diện mạo kinh tế - xã hội của cả vùng.

Những đồi, vườn chè đang trở thành tài sản để phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc nơi đây.

Du khách đến đây không chỉ được tham quan, chụp ảnh mà còn trực tiếp trải nghiệm hái chè, chế biến chè và khám phá đời sống văn hóa bản địa.

Theo bà Cà Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã, Bình Thuận không dừng lại ở sản xuất nguyên liệu thô. Trên địa bàn đã hình thành nhiều hợp tác xã thu mua, chế biến chè chất lượng cao. Một số sản phẩm chè đã được công nhận OCOP 4 sao, từng bước chinh phục thị trường xuất khẩu.

Đặc biệt, 400 ha đồi chè được trồng theo quy hoạch đã giúp Bình Thuận đón hơn 10.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 150 triệu đồng. Dù con số chưa lớn nhưng đây là tín hiệu tích cực của mô hình này.

“Lợi thế của Bình Thuận không chỉ nằm ở diện tích chè lớn, mà còn ở cách liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ, gắn với bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch. Đây chính là hướng đi phù hợp để phát triển nông nghiệp bền vững”, bà Ngọc cho biết.