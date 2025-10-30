Nga - Ukraine "đọ" máy bay không người lái, tung đòn liên tục vào nhau

Máy bay không người lái đã nhắm tới nhiều mục tiêu trên khắp nước Nga vào sáng sớm 29-10 (giờ địa phương), gây ra vụ hỏa hoạn ở một kho chứa dầu tại khu vực Ulyanovsk, đồng thời làm gián đoạn tạm thời các sân bay từ Moscow đến Bắc Kavkaz.

Nhiều kênh Telegram của Nga đưa tin từ tối 28-10, người dân xung quanh khu vực Moscow đã phàn nàn về máy bay không người lái bay về phía thủ đô. Để phòng ngừa, hoạt động tại các sân bay Domodedovo và Zhukovsky của Moscow đã tạm dừng trong thời gian ngắn nhưng sau đó được nối lại.

Khoảng 100-130 máy bay không người lái được phát hiện trên lãnh thổ Nga vào cuối ngày 28-10. Sáng sớm 29-10, các hạn chế không phận bổ sung được áp dụng tại các sân bay ở Vladikavkaz, Grozny và Samara.

Một cơ sở của Ukraine bốc cháy sau khi bị không kích. Ảnh: DSNS

Khoảng 12 giờ 20 phút trưa 29-10 (giờ địa phương), một số vụ nổ được báo cáo gần Novospasskoye ở vùng Ulyanovsk, theo sau là các video về đám cháy lớn ở kho chứa dầu. Các kênh Telegram của Nga cho biết cơ sở này thuộc về NS-Oil OJSC.

Tại Stavropol, máy bay không người lái được cho là đã tấn công Stavrolen LLC, một nhà sản xuất hóa dầu lớn chuyên polyethylene, benzen và các hóa chất khác. Khoảng 2 giờ sáng 29-10, truyền thông Nga đưa tin máy bay không người lái nhằm vào nhà máy lọc dầu Mari ở Cộng hòa Mari El.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 100 máy bay không người lái cánh cố định của Ukraine đã bị bắn hạ trong đêm. Quân đội Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên.

Trong khi đó, ở Ukraine, máy bay không người lái của Nga cũng gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng, công nghiệp và dân dụng ở các khu vực Odesa, Chernihiv và Kharkiv.

Tại Odesa, đòn không kích phá hủy một cơ sở năng lượng DTEK, khiến gần 30.000 ngôi nhà bị mất điện. Tất cả đám cháy hiện đã được dập tắt.

Tại Chernihiv, máy bay không người lái Shahed phát nổ trong lúc nhắm vào một cơ sở hạ tầng quan trọng. Đây là vụ tấn công thứ hai vào cùng một cơ sở trong hai ngày.

Khu vực Kharkiv cũng bị tấn công. Tối 28-10, nhiều máy bay không người lái, chủ yếu loại Geran-2, đã đánh trúng một doanh nghiệp tư nhân trong ngành công nghiệp thực phẩm tại thành phố Chuhuiv. Đám cháy bùng phát trong nhà kho rộng 1.000 m2 nhưng đã được dập tắt nhanh chóng.

Theo Không quân Ukraine, quân đội Nga phóng tổng cộng 126 máy bay không người lái kể từ tối 28-10, gồm khoảng 80 chiếc Shahed. Hệ thống phòng không đã vô hiệu hóa hoặc chế áp 93 chiếc, đồng thời ghi nhận 32 vụ tấn công tại 10 địa điểm.