Điểm nóng xung đột ngày 28-10: Thêm gói khí tài "nóng" cho Ukraine

Quyết định này nhấn mạnh cam kết lâu dài của Rome đối với việc phòng thủ của Kiev trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công tên lửa.

Theo hãng tin Bloomberg và các nguồn thạo tin gần đây, đợt viện trợ mới nhất sẽ tập trung vào các tên lửa phòng không SAMP/T mới và đạn dược bổ sung.

Gói viện trợ này phản ánh trọng tâm chiến lược củng cố mạng lưới phòng không của Ukraine, ưu tiên hàng đầu khi Kiev chuẩn bị đối phó các cuộc tấn công mới của Nga vào cơ sở hạ tầng quan trọng.

Aster 30 là tên lửa đất đối không phóng thẳng đứng, dẫn đường bằng radar. Ảnh: DGA

Việc chuyển giao dự kiến vào cuối năm nay tùy thuộc vào sự chấp thuận của quốc hội Ý. Nếu được xác nhận, động thái này sẽ củng cố thêm vai trò đặc biệt của Ý là một trong số ít quốc gia châu Âu có khả năng cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung do phương Tây sản xuất.

Được phát triển chung giữa tập đoàn Thales của Pháp và tập đoàn Leonardo của Ý thông qua liên doanh Eurosam, hệ thống SAMP/T đã trở thành nền tảng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine trước các mối đe dọa trên không tốc độ cao, bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái.

Mặc dù số lượng tên lửa hoặc linh kiện hỗ trợ chính xác trong gói viện trợ sắp tới vẫn được giữ bí mật theo luật an ninh quốc gia Ý nhưng nguồn tin trong ngành quốc phòng cho biết việc chuyển giao có thể bao gồm nhiều tên lửa đánh chặn Aster 30.

Tên lửa này có thể hỗ trợ hệ thống SAMP/T duy nhất của Ukraine, từng được chuyển giao trong khuôn khổ sáng kiến chung Pháp - Ý vào đầu năm 2023.

Trong khi đó, theo dữ liệu từ cơ quan thống kê quốc gia Rosstat, ngành quốc phòng Nga đang có dấu hiệu chậm lại sau 3 năm tăng trưởng mạnh.

Dữ liệu từ cơ quan thống kê quốc gia Rosstat cho thấy tổ hợp công nghiệp quân sự, xương sống của nền kinh tế quân sự Nga, có thể đang chững lại sau 3 năm tăng trưởng hai con số. Các nhà phân tích tại công ty tư vấn MMI của Nga cho biết dữ liệu "có vẻ gây sốc" và kéo chỉ số sản xuất chung đi xuống.

Nền kinh tế Nga cũng bị ảnh hưởng bởi chiến dịch máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu và gây áp lực lên giá nhiên liệu.