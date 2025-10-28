Tình báo quân sự Ukraine tuyên bố hạ con trai trung tướng quân đội Nga

Cuộc tập kích của Ukraine được cho là đã hạ con trai một trung tướng quân đội Nga. Ảnh: Kyiv Independent.

Theo thông tin từ HUR, trong quá trình trinh sát trên không tại mặt trận Zaporizhia, đơn vị tác chiến đặc biệt của Ukraine đã phát hiện cứ điểm điều khiển UAV của lực lượng Nga gần làng Plavni, huyện Vasylivka. Sau khi xác định tọa độ, một quả bom dẫn đường đã được phóng chính xác vào mục tiêu, “vô hiệu hóa nhóm binh sĩ Nga”.

HUR cho biết, vào thời điểm cuộc tập kích diễn ra, trung úy Vasily Marzoev, chỉ huy trung đội thuộc Trung đoàn Dù số 108, Sư đoàn Tấn công Đổ bộ số 7 của quân đội Nga, đang có mặt tại vị trí này và đã thiệt mạng trong vụ nổ.

Cơ quan tình báo Ukraine xác định Vasily Marzoev là con trai trung tướng Arkady Marzoev, chỉ huy Tập đoàn quân Liên hợp số 18 thuộc Quân khu miền Nam của Nga. Cá nhân trung tướng Arkady Marzoev, 56 tuổi, là người đang bị Ukraine truy tìm vì cáo buộc liên quan đến hoạt động pháo kích của Nga nhằm vào thành phố Kherson năm 2023.

Hình ảnh sĩ quan Nga được cho là Vasily Marzoev. Ảnh: Kyiv Post.

Quân đội Nga và ông Arkady Marzoev hiện chưa lên tiếng bình luận về tuyên bố từ HUR.

HUR là cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, chịu trách nhiệm thu thập, phân tích thông tin chiến lược và tiến hành các hoạt động tình báo – phản gián trong và ngoài lãnh thổ Ukraine. Người đứng đầu HUR hiện nay là thiếu tướng Kyrylo Budanov,

Trong xung đột ở Ukraine, HUR nổi tiếng với việc triển khai các nhiệm vụ đặc biệt quy mô nhỏ, độ rủi ro cao, thường do các đơn vị tinh nhuệ đảm nhiệm, gồm trinh sát sâu trong lãnh thổ đối phương, phá hoại mạng lưới hậu cần và cơ sở hạ tầng quân sự của đối phương, cũng như tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Nga và các khu vực ở Ukraine hiện do Nga kiểm soát.