Nga tuyên bố đạt bước tiến xa nhất ở vùng Dnipropetrovsk, mặt trận mới sắp mở ra? 

Các khối “răng rồng” được xếp ngổn ngang ở vùng Dnipropetrovsk vào ngày 25/6/2025. Ảnh: AFP.

Dnipropetrovsk vốn là vùng chưa từng có giao tranh trước đây, nhưng trong vài tháng qua đã trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Cuối tháng 8, các nguồn giám sát chiến trường của Ukraine báo cáo lực lượng Nga lần đầu kiểm soát một số ngôi làng tại đây.

Những ngày gần đây, nhóm phân tích DeepState có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng Nga đã áp sát Verbove, ngôi làng nằm cách thị trấn Pokrovske khoảng 15 km. Pokrovske là thị trấn trọng điểm nằm trên tuyến đường cao tốc Zaporizhzhia–Donetsk.

Tuần trước, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky thừa nhận tình hình ở khu vực giáp ranh ba vùng Dnipropetrovsk, Donetsk và Zaporizhzhia đang “căng thẳng”. Bộ Tổng tham mưu Ukraine từng tin rằng Moscow không có ý định tiến sâu ở vùng Dnipropetrovsk, đánh giá sự hiện diện của lực lượng Nga tại đây “chỉ mang tính biểu tượng”.

Kiểm soát làng Verbove giúp Nga có thêm 2 lựa chọn tiến công mới. Ảnh: Suriyak/X.

Tuy nhiên, Nga đang có dấu hiệu gia tăng tấn công ở khu vực. Chiến lược của Nga hiện tại là cầm cự ở những điểm nóng Ukraine bố trí binh lực phòng thủ dày đặc và ưu tiên tấn công các khu vực Kiev lớp bố trí lớp phòng thủ mỏng. Hôm 30/9, một vụ tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thành phố Dnipro khiến một người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương.

Phía quân đội Ukraine từ chối bình luận về tình hình hiện tại ở vùng Dnipropetrovsk.

Theo giới quan sát, Nga có thể sẽ mở mặt trận tấn công mới ở vùng Dnipropetrovsk do ưu thế về địa hình và việc Ukraine chưa ưu tiên phòng thủ ở khu vực. Ngoài Pokrovske ở phía tây bắc Verbove, quân đội Nga cũng có thể nhắm tới thành phố Hulyaipole ở phía tây nam.

Ngoài bước tiến mới ở vùng Dnipropetrovsk, Nga cũng đang tấn công mạnh ở thành phố Kupiansk, vùng Kharkiv và tiến gần hơn tới việc bao vây thành phố Siversk.