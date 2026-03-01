Nga, Trung Quốc lên tiếng về cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran

“Chúng tôi yêu cầu Mỹ và Israel ngay lập tức chấm dứt các hành động gây hấn của họ”, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. “Chúng tôi nhấn mạnh việc nối lại ngay lập tức các nỗ lực giải quyết chính trị và ngoại giao… dựa trên luật pháp quốc tế, sự tôn trọng lẫn nhau và sự cân bằng lợi ích”.

Đại sứ Nebenzia. Ảnh: Tân Hoa xã.

Ông nói Moscow sẵn sàng “cung cấp tất cả sự hỗ trợ cần thiết” để điều đó xảy ra.

Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc, Phó Thông, ủng hộ lời kêu gọi của Nga về giảm leo thang và quay trở lại đàm phán ngoại giao.

Ông cho biết Trung Quốc rất lo ngại về “sự leo thang đột ngột của căng thẳng khu vực” do các cuộc không kích của Mỹ và Israel gây ra.

“Trung Quốc nhấn mạnh rằng chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran và các quốc gia khu vực khác phải được tôn trọng”, ông Phó Thông khẳng định.