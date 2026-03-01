Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Nga, Trung Quốc lên tiếng về cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran

Sự kiện: Căng thẳng Mỹ - Iran

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc đã gọi cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran là “hành động gây hấn vô cớ”, còn Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về chiến dịch này.

“Chúng tôi yêu cầu Mỹ và Israel ngay lập tức chấm dứt các hành động gây hấn của họ”, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. “Chúng tôi nhấn mạnh việc nối lại ngay lập tức các nỗ lực giải quyết chính trị và ngoại giao… dựa trên luật pháp quốc tế, sự tôn trọng lẫn nhau và sự cân bằng lợi ích”.

Nga, Trung Quốc lên tiếng về cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran - 1

Đại sứ Nebenzia. Ảnh: Tân Hoa xã.

Ông nói Moscow sẵn sàng “cung cấp tất cả sự hỗ trợ cần thiết” để điều đó xảy ra.

Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc, Phó Thông, ủng hộ lời kêu gọi của Nga về giảm leo thang và quay trở lại đàm phán ngoại giao.

Ông cho biết Trung Quốc rất lo ngại về “sự leo thang đột ngột của căng thẳng khu vực” do các cuộc không kích của Mỹ và Israel gây ra.

“Trung Quốc nhấn mạnh rằng chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran và các quốc gia khu vực khác phải được tôn trọng”, ông Phó Thông khẳng định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trí Nhân/VOV.VN biên dịch theo AP ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/03/2026 07:34 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ - Iran
Xem thêm
Tin liên quan
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN