Ngoại trưởng Trung Quốc điện đàm với người đồng cấp Iran, ủng hộ Tehran Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, Bắc Kinh trân trọng tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, ủng hộ Iran trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ và phẩm giá quốc gia, cũng như bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của mình.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ông cho biết, Trung Quốc đã hối thúc Mỹ và Israel ngay lập tức ngừng các hoạt động quân sự để tránh leo thang căng thẳng hơn nữa và ngăn chặn chiến tranh lan rộng ra toàn bộ Trung Đông. Ông cũng tin tưởng rằng, Iran, trong tình hình nghiêm trọng và phức tạp hiện nay, có thể duy trì ổn định quốc gia và xã hội, chú trọng những mối quan ngại chính đáng của các nước láng giềng, bảo vệ an toàn cho công dân và các tổ chức Trung Quốc tại Iran.

Theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Araghchi đã thông báo cho ông Vương Nghị những diễn biến mới nhất về tình hình khu vực, cho biết Mỹ đã lần thứ hai phát động chiến tranh chống lại Iran khi các cuộc đàm phán Iran-Mỹ đang diễn ra và đạt được những tiến triển tích cực. Ông gọi hành động của Mỹ là “vi phạm mọi luật pháp quốc tế và chà đạp lên lằn ranh đỏ của Iran. Iran không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự vệ bằng toàn bộ sức mạnh của mình”.

Ông Araghchi hy vọng Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc ngăn chặn sự leo thang căng thẳng trong khu vực.

Tại cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot, ông Vương Nghị nhấn mạnh, các nước lớn không thể tùy tiện tấn công các quốc gia khác dựa trên ưu thế quân sự và thế giới không thể quay trở lại luật rừng. Vấn đề hạt nhân Iran cuối cùng phải quay trở lại con đường giải quyết chính trị và ngoại giao. Ông hy vọng Pháp sẽ cùng với Trung Quốc thúc đẩy sự phát triển của tình hình theo hướng giảm căng thẳng.

Về phần mình, ông Barrot muốn cùng Trung Quốc đóng vai trò tích cực trong việc giảm căng thẳng và làm dịu tình hình khu vực, khi Bắc Kinh duy trì quan hệ tốt với cả Iran và các nước trong khu vực Vùng Vịnh.

Trao đổi với Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, ông Vương Nghị lấy làm tiếc khi Mỹ và Israel từ bỏ kết quả đàm phán và phát động chiến tranh, trong lúc “đàm phán giữa Iran và Mỹ đạt được những tiến triển chưa từng có” dưới sự trung gian hòa giải của Oman.

Theo ông, nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là ngay lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự, ngăn chặn xung đột lan rộng hơn nữa và tránh tình hình rơi vào tình trạng không thể cứu vãn. Trung Quốc ủng hộ Oman tiếp tục các nỗ lực hòa giải và sẵn sàng đóng vai trò xây dựng, bao gồm việc duy trì công lý trên diễn đàn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ông Vương Nghị cũng hy vọng các quốc gia vùng Vịnh tăng cường độc lập tự chủ, phản đối sự can thiệp của bên ngoài, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, tăng cường đoàn kết và hợp tác.