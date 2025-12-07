Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nga - Trung Quốc diễn tập chống tên lửa

Sự kiện: Tin tức Nga Tin tức Trung Quốc

Trung Quốc và Nga đã tiến hành cuộc tập trận chung chống tên lửa lần thứ ba tại Nga vào đầu tháng 12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận.

(Ảnh: Tass)

Trong thông báo tối 6/12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định, cuộc tập trận không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào hoặc liên quan đến bất kỳ tình hình quốc tế hiện tại nào.

Thông tin chi tiết về các hoạt động của cuộc tập trận chưa được tiết lộ.

Hai nước đã tổ chức các cuộc đàm phán về phòng thủ tên lửa và ổn định chiến lược vào tháng trước, đồng thời tổ chức các cuộc tập trận pháo binh và chống tàu ngầm trên biển vào tháng 8.

Nga và Trung Quốc đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn vào năm 2022, cam kết tiến hành các cuộc tập trận quân sự thường xuyên để diễn tập phối hợp giữa các lực lượng vũ trang của hai nước.

Cả Nga và Trung Quốc đều bày tỏ quan ngại về kế hoạch xây dựng lá chắn tên lửa Vòm Vàng và ý định tái khởi động các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau hơn 30 năm gián đoạn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Minh Hạnh - Reuters, Tân Hoa Xã



07/12/2025 15:47 PM (GMT+7)
