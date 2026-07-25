Bí ẩn cái chết của Hoàng tử Saudi Arabia trong khách sạn hạng sang: Xét nghiệm pháp y tiết lộ chi tiết rúng động

Hoàng tử Abdullah bin Fahad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Jalawi Al Saud, 29 tuổi, đã tử vong tại một khách sạn sang trọng ở London. Ảnh The Sun.

Theo kết quả điều tra được công bố tại Tòa án Điều tra Tây London, Hoàng tử Abdullah được phát hiện đã tử vong trong phòng nghỉ tại khách sạn Marriott ở khu Kensington vào ngày 25/11 năm ngoái. Ông được xác định bị ngừng tim sau khi sử dụng cùng lúc nhiều loại chất kích thích và thuốc.

Hoàng tử đã nhận phòng khách sạn có giá khoảng 600 euro mỗi đêm từ ngày 19/11 để lưu trú một tuần. Hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy tối trước khi qua đời, ông vẫn một mình ra ngoài hút thuốc.

Đến sáng hôm sau, một nhân viên dọn phòng phát hiện ông nằm bất động, vẫn mặc nguyên quần áo trên sàn phòng tắm ở tầng 5. Nhân viên khách sạn lập tức gọi cấp cứu nhưng các bác sĩ không thể cứu sống nạn nhân.

Nồng độ cồn và ma túy ở mức nguy hiểm

Kết quả xét nghiệm pháp y cho thấy, nồng độ cồn trong máu của Hoàng tử Abdullah lên tới 222 mg/100 ml máu, gần gấp ba lần mức giới hạn cho phép khi lái xe tại Anh. Các chuyên gia nhận định riêng lượng cồn này cũng đủ khiến một người rơi vào hôn mê.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện nồng độ GHB (gamma-hydroxybutyrate) – loại ma túy thường được gọi là "thuốc tiệc" – ở mức có thể gây tử vong. Trong cơ thể ông còn có dấu vết cần sa, thuốc chống lo âu Xanax và một số loại thuốc kê đơn khác ở liều điều trị.

Các chuyên gia y khoa kết luận chính sự kết hợp giữa rượu, GHB và các loại thuốc đã dẫn đến cơn ngừng tim khiến vị hoàng tử tử vong.

Từng nhiều lần điều trị cai nghiện

Tại phiên điều trần, tòa án cũng được biết Hoàng tử Abdullah có tiền sử lạm dụng rượu và phụ thuộc thuốc kê đơn.

Tháng 8/2025, ông từng nhập viện tại Phòng khám Priory ở Roehampton để điều trị cai nghiện rượu, thuốc benzodiazepine và pregabalin. Theo bác sĩ điều trị, vị hoàng tử hợp tác tốt, hoàn thành chương trình cai nghiện mà không gặp biến chứng về thể chất.

Sau đó, ông tiếp tục điều trị tại Phòng khám Rainford Hall ở Merseyside trước khi xuất viện vào tháng 10 sau khi hồi phục từ một đợt nhiễm trùng đường hô hấp.

Nhà chức trách kết luận là tai nạn

Trợ lý điều tra viên Jean Harkin kết luận không có bằng chứng cho thấy Hoàng tử Abdullah có ý định tự sát. Cảnh sát không tìm thấy thư tuyệt mệnh, không phát hiện dấu hiệu có người khác liên quan và camera an ninh cho thấy ông ở một mình trong những giờ cuối đời.

Vì vậy, tòa án xác định đây là cái chết do tai nạn ngoài ý muốn, với nguyên nhân trực tiếp là ngộ độc do sử dụng đồng thời nhiều loại chất.

Sau khi kết luận điều tra được công bố, Hoàng gia Saudi Arabia cũng xác nhận Hoàng tử Abdullah đã qua đời và cho biết lễ cầu nguyện tiễn biệt sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Hồi giáo Imam Turki bin Abdullah ở thủ đô Riyadh.