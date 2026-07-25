Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình lần thứ hai làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ
Ông Đỗ Thanh Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030.
Chiều 25/7, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Đỗ Thanh Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ được được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Đỗ Thanh Bình làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: H.X
Dự và trao quyết định có ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban, Bộ ngành Trung ương.
Sáng cùng ngày, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Đỗ Thanh Bình (SN 15/3/1967, quê tại tỉnh Cà Mau). Ông Bình có bằng cấp cử nhân Chính trị, thạc sĩ Kinh tế.
Từ 9/1983 đến 4/1992: Ông Đỗ Thanh Bình công tác tại Trường Đảng huyện Vĩnh Thuận, cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cán bộ Ban Tuyên huấn - Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ.
Từ 5/1992 đến 9/1994: Phó Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ.
Từ 10/1994 đến 12/2001: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ.
Từ 1/2002 đến 10/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ.
Từ 11/2005 đến 9/2010: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ.
Từ 10/2010 đến 10/2012: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ.
Từ 11/2012 đến 9/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang cũ.
Từ 10/2015 đến 6/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang cũ.
Từ 7/2018 đến 6/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũ.
Từ 7/2020 đến 9/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũ.
Từ 10/2020 đến 11/2020: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang cũ.
Từ 11/2020 đến 1/2021: Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang cũ.
Từ 2/2021 đến 1/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Đảng ủy viên Quân khu 9, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang cũ.
Tháng 1/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Đảng ủy viên Quân khu 9, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP Cần Thơ cũ.
Từ 1/7/2025 đến 28/9/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.
Tháng 9/2025: Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.
Ngày 25/10/2025: Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng 25/7, Tỉnh uỷ An Giang đã tổ chức lễ trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/07/2026 13:46 PM (GMT+7)