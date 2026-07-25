Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình lần thứ hai làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Chiều 25/7, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Đỗ Thanh Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ được được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đỗ Thanh Bình làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: H.X

Dự và trao quyết định có ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban, Bộ ngành Trung ương.

Sáng cùng ngày, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Đỗ Thanh Bình (SN 15/3/1967, quê tại tỉnh Cà Mau). Ông Bình có bằng cấp cử nhân Chính trị, thạc sĩ Kinh tế.

Từ 9/1983 đến 4/1992: Ông Đỗ Thanh Bình công tác tại Trường Đảng huyện Vĩnh Thuận, cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cán bộ Ban Tuyên huấn - Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ.

Từ 5/1992 đến 9/1994: Phó Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ.

Từ 10/1994 đến 12/2001: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ.

Từ 1/2002 đến 10/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ.

Từ 11/2005 đến 9/2010: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ.

Từ 10/2010 đến 10/2012: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ.

Từ 11/2012 đến 9/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang cũ.

Từ 10/2015 đến 6/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang cũ.

Từ 7/2018 đến 6/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũ.

Từ 7/2020 đến 9/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũ.

Từ 10/2020 đến 11/2020: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang cũ.

Từ 11/2020 đến 1/2021: Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang cũ.

Từ 2/2021 đến 1/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Đảng ủy viên Quân khu 9, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang cũ.

Tháng 1/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Đảng ủy viên Quân khu 9, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP Cần Thơ cũ.

Từ 1/7/2025 đến 28/9/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 9/2025: Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Ngày 25/10/2025: Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2021-2026.