Cảnh sát giao thông Hà Nội mở đường, giành lại “thời gian vàng” cứu sống bé trai

Theo đó, khoảng 18h30 ngày 24/7, tại chốt chỉ huy điều khiển giao thông Giải Phóng - Kim Đồng (Hà Nội), Trung tá Tạ Quang Hùng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), đang thực hiện nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông và phòng chống ùn tắc thì nhận được sự cầu cứu từ một người dân.

Trung tá Tạ Quang Hưng dẫn đường cho xe đến bệnh viện

Người nhờ giúp đỡ là anh Nguyễn Văn H (SN 1995, trú tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình). Anh cho biết, con trai là Nguyễn Quốc T (SN 2023) bất ngờ bị lồng ruột, tình trạng rất nguy cấp và cần được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu trong thời gian sớm nhất.

Trước tình huống khẩn cấp, Trung tá Tạ Quang Hùng đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời, dẫn đường cho phương tiện chở bệnh nhi. Quá trình di chuyển, lực lượng CSGT chủ động điều tiết giao thông, tạo lối đi thông thoáng, giúp xe nhanh chóng tiếp cận Bệnh viện Nhi Trung ương.

Vào giờ cao điểm, đường rất đông, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh nhường đường ưu tiên cho bệnh nhi

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, bé Nguyễn Quốc Trường đã được các bác sĩ tiếp nhận, cấp cứu và xử lý ngay khi nhập viện. Theo thông tin từ gia đình, sau quá trình điều trị, cháu bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Xúc động trước sự hỗ trợ tận tình của lực lượng CSGT, anh Nguyễn Văn H đã viết thư gửi lời cảm ơn tới Trung tá Tạ Quang Hùng và Đội CSGT đường bộ số 14.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, cháu bé đã được đưa đến bệnh viện, nhanh chóng được các bác sĩ cấp cứu qua cơn nguy kịch

Trong thư, anh gửi lời cảm ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của cán bộ CSGT khi không quản ngại khó khăn, kịp thời hỗ trợ gia đình trong thời khắc cấp bách. Theo anh Huy, sự giúp đỡ của lực lượng CSGT đã góp phần quan trọng giúp con trai được cấp cứu đúng "thời gian vàng", mang lại cơ hội điều trị và vượt qua cơn nguy hiểm.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, việc hỗ trợ người dân trong các trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là đưa người bệnh đi cấp cứu, luôn được đơn vị xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Bên cạnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng CSGT Thủ đô thường xuyên sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ người dân khi gặp tình huống cấp bách, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân.