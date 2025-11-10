Nga thay đổi chiến thuật, phá hủy hoàn toàn năng lực sản xuất điện của Ukraine?

Cơ sở năng lượng Ukraine chịu thiệt hại trong một cuộc tập kích bằng tên lửa của Nga. Ảnh: Reuters.

Bộ Năng lượng Ukraine ngày 9/11 cho biết quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật trong các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng, chuyển sang tập kích đồng thời vào cả nhà máy phát điện lẫn mạng lưới truyền tải, tờ Euromaidan Press đưa tin.

Nga thời gian qua gia tăng cường độ và tần suất tập kích hạ tầng năng lượng của Ukraine nhằm gây sức ép và làm tê liệt hoạt động kinh tế, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết.

Thứ trưởng thứ nhất của Bộ Năng lượng Ukraine, ông Artem Nekrasov, phát biểu trên truyền hình rằng chiến thuật mới này khiến việc khôi phục cung cấp điện và duy trì hoạt động ổn định của toàn hệ thống trở nên khó khăn hơn.

“Đối phương đã thay đổi chiến thuật, phá hủy đồng thời các cơ sở phát điện cũng như hệ thống truyền tải và phân phối điện”, ông Nekrasov nói, theo hãng tin Ukrinform. Đây được coi là lần đầu tiên Nga có chủ ý phá hủy hoàn toàn năng lực sản xuất điện của Ukraine ở một số lĩnh vực cụ thể, như nhiệt điện.

Ông nói thêm rằng nguồn cung điện đang dần ổn định trở lại, song cần thêm thời gian để khôi phục hoàn toàn.

Sau đợt tấn công ngày 8/11 của Nga, hầu hết các khu vực của Ukraine phải áp dụng lịch cắt điện theo giờ và giới hạn công suất đối với doanh nghiệp, nhà máy.

Các vùng Kharkiv, Sumy và Poltava chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với ba cấp độ cắt điện, trong khi những vùng khác như Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và Mykolaiv chỉ phải cắt điện luân phiên trong thời gian ngắn hơn.

Nhà chức trách Ukraine khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong những giờ tạm thời có điện.

Theo giới chức Ukraine, trong đợt tập kích hôm 8/11, Nga đã phóng hơn 450 máy bay không người lái và 45 tên lửa, trong đó có cả tên lửa Iskander và Kinzhal, chủ yếu nhằm vào hạ tầng cung cấp điện.

Toàn bộ các nhà máy nhiệt điện thuộc tập đoàn Centrenergo đều ngừng hoạt động, khiến nhiều vùng trên cả nước mất điện hàng giờ liền. Cùng lúc, tập đoàn năng lượng Naftogaz cho biết đây là lần thứ chín kể từ tháng 10, các cơ sở khí đốt dân dụng của tập đoàn bị Nga tập kích.