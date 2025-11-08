Tướng Ukraine tung đòn nghi binh ở Dobropillia, đánh lạc hướng Nga khỏi 'chảo lửa' Pokrovsk

Căng thẳng ở Pokrovsk đã gia tăng trong những tuần gần đây, khi lực lượng Nga tuyên bố bao vây thành phố này, nhưng quân đội Ukraine khẳng định vẫn đang phản công quyết liệt.

Trong diễn biến mới nhất, Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết đã phát động một cuộc phản công tập trung gần Dobropillia nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của Nga khỏi chiến trường Pokrovsk, giải phóng các vị trí của Ukraine đang bị Nga bao vây.

Ông cũng tuyên bố lực lượng Ukraine hiện tập trung chủ yếu vào việc bảo đảm các tuyến hậu cần và đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi các tòa nhà.

“Các máy bay không người lái Ukraine lắp loa phóng thanh đã bay thấp trên các chiến hào của Nga và phát đi lệnh đầu hàng. Bộ chỉ huy Nga đã cố gắng gửi quân tiếp viện từ Pokrovsk và Myrnohrad để ngăn chặn một cuộc đột phá, nhưng vì thời tiết bất lợi, các đoàn xe của Nga, bao gồm cả xe bọc thép, đã bị sa lầy trong địa hình ngập nước”, tờ Euromaidan của Ukraine đưa tin ngày 7/11.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky báo cáo rằng hiện có 314 binh sĩ Nga đang có mặt tại Pokrovsk.

Tuy nhiên, lực lượng Nga được cho là đã giảm hoạt động trong thành phố để chờ quân tiếp viện.

“Đối phương đã thực hiện các cuộc tấn công bằng xe tăng vào ngày 5/11. Họ đã mất thiết bị, nhưng mục tiêu số một của họ là kiểm soát Pokrovsk càng nhanh càng tốt. Mục tiêu đó vẫn còn. Có thể thấy điều đó từ số lượng các cuộc tấn công. Đã có 220 cuộc tấn công vào Pokrovsk trong ba ngày qua. Theo dữ liệu quân sự, bên trong thành phố có 314 binh sĩ Nga”, ông Zelensky nói, đồng thời thừa nhận áp lực trên mặt trận này vẫn rất cao.

Nga đã nỗ lực giành quyền kiểm soát Pokrovsk, được mệnh danh là "cửa ngõ vào Donetsk", kể từ năm 2024 như một phần trong nỗ lực kiểm soát toàn bộ vùng Donbass.

Khác với những cuộc tấn công trực diện mà lực lượng Nga thực hiện nhằm vào các thành phố khác, lần này Nga sử dụng chiến thuật gọng kìm để gần như bao vây lực lượng Ukraine ở Pokrovsk. Trong khi các đơn vị nhỏ có tính cơ động cao và máy bay không người lái được huy động để phá vỡ tuyến hậu cần và gieo rắc hỗn loạn phía sau phòng tuyến của Ukraine.

Chiến thuật của Nga ở cả hai địa điểm này đã tạo ra cái mà các blogger quân sự Nga gọi là vùng xám mơ hồ, nơi không bên nào kiểm soát hoàn toàn, nhưng Ukraine lại cực kỳ khó phòng thủ.

Pokrovsk có dân số trước xung đột khoảng 60.000 người, nhưng hầu hết thường dân đã di tản từ lâu. Việc giành được Pokrovsk có thể tạo cơ hội để Mátxcơva tiến về Kramatorsk và Sloviansk, hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở Donetsk.