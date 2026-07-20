Nga phóng lượng tên lửa đạn đạo kỷ lục khiến Kiev chật vật chống đỡ

Theo Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, Nga đã phóng khoảng 40 tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô Kiev chỉ trong một đợt tấn công. Ông mô tả đây là số lượng tên lửa đạn đạo lớn nhất từng được sử dụng trong một cuộc tập kích nhằm vào thành phố.

Phóng tên lửa đạn đạo từ hệ thống Iskander-M. (Ảnh: MW)

Một số nguồn phân tích quân sự cho rằng tổng số tên lửa đạn đạo được Nga sử dụng trong chiến dịch có thể lên tới khoảng 50 quả, biến đây thành cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo có quy mô lớn nhất của Nga kể từ khi xung đột bùng phát.

Dựa trên các hình ảnh từ camera an ninh và phân tích nguồn mở, phần lớn số đạn được cho là tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, kết hợp với một số tên lửa hành trình siêu thanh Zircon.

Phía Nga cho biết một trong những mục tiêu chính của chiến dịch là khu phức hợp hậu cần Amtel Properties, tại vùng Kiev. Theo các nguồn tin Nga, cơ sở rộng hơn 100.000 m2 này là một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất gần thủ đô Ukraine và đã bị phá hủy phần lớn sau cuộc tấn công. Nhiều đám cháy lớn được ghi nhận bùng phát tại khu vực.

Moscow cũng tuyên bố đã đánh trúng các cơ sở của UKRTAC, doanh nghiệp chuyên sản xuất áo giáp, tấm chống đạn, ba lô chiến thuật cùng nhiều trang thiết bị phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine.

Hiện chưa có xác nhận độc lập về mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội sau vụ tập kích cho thấy các đám cháy lớn cùng nhiều khu vực bị phá hủy nghiêm trọng.

Theo các nhà phân tích nguồn mở, lực lượng phòng không Ukraine có thể đã phóng ít nhất 16 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 để đối phó với đợt tập kích. Nếu con số này chính xác, Ukraine đã sử dụng một phần đáng kể trong lô khoảng 40 tên lửa Patriot mới được chuyển giao chỉ trong một cuộc giao tranh.

Patriot PAC-3 hiện là một trong những loại tên lửa phòng không đắt đỏ và khan hiếm nhất của NATO. Trong khi nhu cầu ngày càng tăng do các cuộc xung đột tại Đông Âu và Trung Đông, năng lực sản xuất của phương Tây vẫn chưa theo kịp tốc độ tiêu hao trên chiến trường.

Mỗi tên lửa Patriot PAC-3 có giá lên tới vài triệu USD, trong khi tốc độ sản xuất được cho là chậm hơn đáng kể so với khả năng chế tạo nhiều loại tên lửa của Nga.

Nhiều đánh giá trước đây cho rằng ngay cả khi tăng đầu tư, việc mở rộng sản lượng Patriot cũng cần nhiều thời gian do giới hạn về năng lực công nghiệp và các đơn đặt hàng đã tồn tại từ trước.

Áp lực càng gia tăng sau khi Lục quân Mỹ được cho là đã sử dụng hơn 800 tên lửa đánh chặn Patriot chỉ trong vòng 5 ngày giao tranh với Iran hồi đầu năm, khiến nguồn dự trữ của phương Tây tiếp tục bị bào mòn.

Các quan chức Ukraine nhiều lần cảnh báo rằng việc đối phó với các đợt tập kích tên lửa đạn đạo quy mô lớn đang trở nên ngày càng phức tạp. Tháng 10/2025, một số quan chức Ukraine và phương Tây cho biết hiệu quả của Patriot trước các tên lửa Iskander-M và Kinzhal đã giảm đáng kể, trong khi chi phí cho mỗi lần đánh chặn cao hơn rất nhiều so với chi phí phóng tên lửa của phía Nga.

Người phát ngôn Không quân Ukraine Yuri Ignat cho biết, các phiên bản mới của tên lửa Iskander sử dụng quỹ đạo bay linh hoạt và nhiều kiểu cơ động hơn để né tránh hệ thống phòng thủ. Theo ông, điều này khiến Patriot gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tính toán điểm đánh chặn tự động đối với mục tiêu đạn đạo, qua đó làm giảm hiệu quả của hệ thống trước các cuộc tấn công quy mô lớn.