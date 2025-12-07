5 loại vũ khí 'khắc tinh' của tàu sân bay Mỹ

Trang tin công nghệ Slashgear ngày 23/11 đã đăng tải một bài đánh giá nhằm liệt kê những loại vũ khí có đủ khả năng đánh chìm một tàu sân bay của Hải quân Mỹ trong một kịch bản lý tưởng.

Mỗi một tàu sân bay đều được coi là "lãnh thổ nổi" của Mỹ, phát huy năng lực quân sự của xứ sở cờ hoa tại mọi khu vực. Vì lẽ đó, chúng là một mục tiêu vô cùng nổi bật nhưng việc tấn công một hàng không mẫu hạm không hề đơn giản.

Ngoài chở theo phi đội gồm các loại tiêm kích hiện đại như F-18 và F-35, các tàu sân bay của Mỹ thường di chuyển theo nhóm với sự hộ tống của nhiều tàu hộ vệ tên lửa. Viễn cảnh một tàu sân bay 100.000 tấn như USS Gerald R. Ford bị đánh chìm gần như bất khả khi trong tình hình thế giới hiện tại. Nhưng trong một kịch bản giả định, nơi toàn bộ hệ thống phòng thủ của tàu sân bay đã bị vô hiệu hóa, vẫn có một số loại vũ khí đủ khả năng trực tiếp đánh chìm con tàu.

Ngư lôi hạng nặng

Ngư lôi Yu-6 của Trung Quốc. Ảnh: Sino Defence

Theo các chuyên gia quân sự, ngư lôi là mối đe dọa hàng đầu với mọi loại tàu chiến, nhưng không phải ngư lôi nào cũng đủ sức để đánh chìm một tàu sân bay đồ sộ.

Nếu không tính tới trường hợp hàng loạt ngư lôi được phóng cùng lúc, chỉ có một số ít loại ngư lôi có thể gây hư hại cho tàu sân bay sau một lần bắn. Cái tên tiêu biểu nhất là ngư lôi Mark 48 của Mỹ, từng dễ dàng sẻ đôi một tàu khu trục trong cuộc tập trận RIMPAC 2008.

Tất nhiên, Hải quân Mỹ không muốn dùng Mark 48 để thử nghiệm trên các tàu sân bay của mình, nhưng trên thế giới vẫn có các loại ngư lôi sở hữu sức mạnh tương đương là Type 65 của Nga và Yu-6 của Trung Quốc.

Tên lửa chống hạm siêu vượt âm

Tên lửa siêu vượt âm 3M22 Zircon của Nga. Ảnh: TASS

Đây là mối đe dọa tương đối mới với các tàu sân bay, sở hữu tốc độ bay nhanh hơn Mach 5 (hơn 6.000 km/h) và gần như không thể đánh chặn. Với khối lượng từ vài trăm kg đến hàng tấn cộng thêm đầu đạn, một đòn tấn công chính xác có thể gây ra hư hại chí mạng với tàu sân bay.

Nga và Trung Quốc hiện là 2 quốc gia đang biên chế tên lửa chống hạm siêu vượt âm. Tên lửa 3M22 Zircon của Moscow có thể đạt tốc độ Mach 9 (11.113 km/h), trong khi tên lửa DF-ZF của Bắc Kinh được cho có thể đạt tốc độ tới Mach 10 (12.348 km/h).

Bầy đàn UAV cảm tử

Một bài học được rút ra từ cuộc xung đột Ukraine là "các máy bay không người lái (UAV) cảm tử hiện đã trở thành nguy cơ lớn nhất trong môi trường tác chiến hiện đại". Chúng có thể được sử dụng để tấn công đủ loại mục tiêu và phục vụ nhiều kiểu chiến thuật khác nhau với chi phí vô cùng rẻ.

Dĩ nhiên, một UAV cảm tử đơn lẻ không thể làm gì một tàu sân bay khổng lồ. Nhưng một cuộc tập kích dạng "bầy đàn" của nhiều UAV có thể gây hư hại từng phần của tàu sân bay, làm suy yếu cấu trúc của con tàu cho tới khi dẫn tới nguy cơ tàu bị chìm.

Một tàu cảm tử chứa đầy thuốc nổ

Tàu khu trục USS Cole bị hư hại sau đòn tấn công khủng bố năm 2000. Ảnh: US Navy

Đây là phương thức cổ điển và đơn giản nhất, dùng một con tàu chất đầy thuốc nổ để lao thẳng vào một tàu sân bay. Vào năm 2000, 2 phần tử khủng bố đã lao một chiếc xuồng nhỏ mang bom vào khu trục hạm USS Cole, khiến chiến hạm này bị khoét 1 lỗ rộng 12m ở thân tàu, làm 17 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

Về mặt lý thuyết, một con tàu có kích thước tương đương tàu chở dầu được chất đầy chất nổ hoàn toàn có thể đánh chìm một tàu sân bay.

Vũ khí hạt nhân

Vũ khí hạt nhân là phương tiện có thể hủy diệt mọi mục tiêu và tàu sân bay không phải là ngoại lệ. Trong cuộc thử nghiệm năm 1946, Hải quân Mỹ đã dùng bom hạt nhân Baker có sức nổ 21 kiloton để đánh chìm tàu sân bay USS Saratoga.

Một số ý kiến tin tàu sân bay kiểu cũ như Saratoga không thể so sánh với các mẫu hạm lớp Nimitz hay Ford, nhưng cần lưu ý rằng các loại vũ khí hạt nhân hiện đại nhất trên thế giới có sức nổ tối đa lên tới 340 kiloton.