Vũ khí đáng sợ nhất của Nga không phải tên lửa tốc độ cao: Bất ngờ 14.000 "sát thủ" giá rẻ khiến Ukraine khiếp sợ

Theo tờ Euromaidanpress của Ukraine, Nga muốn chế tạo 14.000 quả tên lửa hành trình loại mới vào năm tới, đủ để phóng chúng vào các mục tiêu Ukraine theo từng đợt hàng nghìn quả. Theo RBC-Ukraine, loại vũ khí này có tên là Dan-T, một loại tên lửa phản lực giá rẻ phóng từ trên không, có khả năng bay tự trị hàng trăm km.

Một máy bay không người lái mục tiêu Dan-M. Hình ảnh Bộ Quốc phòng Nga/Euromaidanpress

Sự nguy hiểm nằm ở số lượng, chứ không phải sự tinh vi. Nga đặt mục tiêu sản xuất tới 2.000 tên lửa Dan-T vào cuối năm nay và mở rộng quy mô một cách mạnh mẽ, theo các nguồn tin của RBC-Ukraine.

Được phóng với số lượng lớn, chúng sẽ bổ sung thêm một lớp tấn công mới chồng lên các dòng UAV Gerans, cùng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo vốn đã làm bão hòa bầu trời Ukraine trong những đêm khốc liệt nhất.

Số lượng tạo nên mối đe dọa

Các chuyên gia ít lo ngại về một quả Dan-T đơn lẻ nhưng cả một bầy đàn lại là chuyện khác. Tốc độ cao, tầm bắn xa và khả năng phóng tên lửa theo hàng nghìn quả sẽ tiếp tục làm căng thẳng hệ thống phòng không của Ukraine sau mỗi đợt tấn công, buộc các kíp chiến đấu phải tiêu tốn các quả đạn đánh chặn khan hiếm cho một mục tiêu giá rẻ khác.

Tên lửa này bay tự động đến mục tiêu và Nga tuyên bố có một cấu hình đường bay đặc biệt được thiết kế để khiến hệ thống phòng không khó phát hiện và bắn hạ hơn.

Biến máy bay không người lái mục tiêu thành vũ khí

Dan-T có một nguồn gốc khác thường. Nó ban đầu là Dan-M, một máy bay không người lái mục tiêu chạy bằng động cơ phản lực do Cục Sokol của Nga chế tạo vào đầu những năm 1990 để mô phỏng tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ phục vụ cho việc luyện tập phòng không.

Giờ đây, nó được lên kế hoạch tháo bỏ dù thu hồi, lắp thêm đầu đạn và phóng vào các mục tiêu Ukraine. Giống như các vũ khí hành trình mới khác của Nga, nó không có liên kết điều khiển từ người vận hành, mà tự điều hướng bằng vệ tinh và hệ thống dẫn đường quán tính.

Ngoài ra, Dan-T không phải là thứ vũ khí mới duy nhất làm quân đội Ukraine lo lắng. Các chuyên gia đã gọi tên nó bên cạnh S8000 Banderol, một loại tên lửa hành trình giá rẻ khác mà Nga đã sản xuất với số lượng lên tới 80 quả mỗi tháng và từng sử dụng trong một số cuộc tấn công dữ dội nhất vào Kiev. Dan-T rất giống với Banderol và vì rẻ hơn, nó có thể sẽ thay thế cho loại vũ khí này.