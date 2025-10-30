Nga nói về ‘điều quan trọng nhất’ của thượng đỉnh Trump-Putin

Ngày 29-10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói rằng quyết định về cuộc gặp mới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được đưa ra khi nội dung chương trình được chuẩn bị xong, hãng thông tấn TASS đưa tin.

“Khi chúng tôi chuẩn bị xong nội dung, tôi tin chắc rằng hai nhà lãnh đạo sẽ quyết định về cuộc gặp. Về thời gian và địa điểm, thủ đô Budapest (Hungary) đã được nhắc đến công khai như một lựa chọn tiềm năng. Tuy nhiên, chúng tôi nhấn mạnh ngay từ đầu rằng điều quan trọng nhất là nội dung" - ông Ryabkov nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS

Ông Ryabkov cho rằng “khuôn khổ” được hình thành sau thượng đỉnh Trump-Putin tại TP Anchorage (bang Alaska, Mỹ) hồi tháng 8 cần được cụ thể hóa bằng các chi tiết, thỏa thuận và quyết định cụ thể và đó là nền tảng để hai bên tiếp tục tiến lên.

Theo ông Ryabkov, hai bên đã đạt được sự hiểu biết chung về hướng đi trong cuộc gặp ở Alaska.

Trước đó, ngày 15-8, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã gặp nhau tại căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson ở Alaska. Cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 3 giờ, bao gồm phần trao đổi riêng trên xe limousine của nhà lãnh đạo Mỹ và cuộc thảo luận hẹp theo hình thức 3-3.

Ngày 16-10, sau cuộc điện đàm với ông Putin, Tổng thống Trump cho biết hai bên đã đồng ý sớm gặp lại tại Budapest.

Đến ngày 20-10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc điện đàm thảo luận về các bước triển khai những hiểu biết đạt được trong cuộc gọi giữa hai tổng thống. Tuy nhiên, sau đó, cuộc gặp dự kiến đã bị hoãn vô thời hạn.