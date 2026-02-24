Khen thưởng 2 cha con dũng cảm cứu người trong vụ lật thuyền trên sông Gianh

UBND xã Tân Gianh (tỉnh Quảng Trị) vừa tổ chức tuyên dương, khen thưởng đột xuất cho 2 cá nhân là cha con ông Cao Hữu Tình (trú tại thôn Trường Long, xã Tân Gianh) và em Cao Hoàng Ân Đức (học lớp 10, Trường THPT Lê Trực, trú tại xã Tân Gianh) do có hành động dũng cảm cứu người đuối nước trong vụ thuyền chở 7 người chìm trên sông Gianh (trong đó 3 người được cứu sống, 4 người tử nạn). Được biết, ngoài vụ việc kể trên, gia đình ông Cao Hữu Tình trước đó cũng nhiều lần tham gia cứu người đuối nước trên sông Gianh.

UBND xã Tân Gianh tổ chức khen thưởng cho cha con ông Cao Hữu Tình

Trước đó, khoảng 11h ngày 19/2 (mùng 3 Tết) ông Nguyễn Văn T. (SN 1958, trú thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị) mượn chiếc thuyền dân sinh của một người dân địa phương chở theo 6 người trong gia đình gồm: bà Cao Thị N. (SN 1958, vợ ông T.); chị Nguyễn Thị Bích H. (SN 1990, con dâu ông T.) và các cháu Nguyễn Duy Kh. (SN 2014), Nguyễn Tấn Ph. (SN 2016), Nguyễn Diễm Ch. (SN 2012) và Nguyễn An Nh. (SN 2023).

Thuyền đi trên sông Gianh rồi bị lật và chìm. Phát hiện sự việc, ông Cao Hữu Tình cùng con trai là em Cao Hoàng Ân Đức nhanh chóng tiếp cận hiện trường và đưa được 5 người vào bờ nhưng chỉ 3 người được cứu sống. 3 người được cứu sống đang được theo dõi, chăm sóc y tế gồm chị Nguyễn Thị Bích H. và các cháu Nguyễn Duy Kh.; Nguyễn Tấn Ph. 2 người không qua khỏi là bà Cao Thị N. và cháu Nguyễn An Nh; 2 người mất tích là ông Nguyễn Văn T. và cháu Nguyễn Diễm Ch.

Hiện trường nơi xảy ra vụ lật thuyền trên sông Gianh làm 4 người chết

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng huy động nhiều lực lượng gồm Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an xã Tuyên Bình, Công an xã Tuyên Hóa... để phối hợp với người dân triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích. Đến ngày 20/2 (mồng 4 Tết) thi thể 2 nạn nhân mất tích mới được tìm thấy.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cùng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn và đến thăm hỏi, động viên gia đình có người tử nạn.