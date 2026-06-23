Nga đẩy mạnh tiến công vào pháo đài Liman ở Donetsk

PravdaUkraine hôm nay (23/6) dẫn dữ liệu của nhóm theo dõi chiến sự Ukraine DeepState xác nhận lực lượng Nga đang gia tăng hoạt động và xâm nhập vào một số khu vực ở ngoại ô phía Đông TP Liman, nằm trên tuyến phòng thủ then chốt của Ukraine ở phía Bắc tỉnh Donetsk.

Xe tăng Nga hoạt động ở Ukraine. Ảnh: TASS

Sau hơn 4 năm giao tranh, Nga hiện kiểm soát 75-80% diện tích tỉnh Donetsk. Theo DeepState, "sau thành công ở Konstantinovka, Liman đang trở thành mục tiêu quan trọng của Nga. Với ưu thế về quân số, trong khi mật độ phòng thủ của Ukraine khá thưa tại một số vị trí, Nga đã xâm nhập vào thành phố".

Theo các nhà phân tích Ukraine, khu vực rừng Serebrianske hiện vẫn là địa bàn hoạt động quan trọng nhất của quân đội Nga. Các đơn vị Nga liên tục di chuyển, ẩn náu và tìm cách củng cố vị trí tại những khu vực tranh chấp, từ đó mở rộng các mũi tiến công sâu hơn vào Liman.

Trước đó, DeepState cho biết quân đội Nga đã tiến đến ngoại ô Konstantinovka cũng thuộc tỉnh Donetsk từ nhiều hướng và đang xâm nhập ngày càng sâu vào trong đô thị này. Theo DeepState, tình hình đang diễn biến theo "kịch bản khó khăn nhất" tại Konstantinovka.

Lực lượng Nga được cho là đang ứng dụng chiến thuật "thấm hút" ở Donetsk, cách đánh từng giúp Moskva kiểm soát TP Pokrovsk. Tại Pokrovsk, trận chiến kéo dài nhiều tháng khi quân Nga tìm cách tiến chậm mà chắc thay vì cố gắng kiểm soát nhanh chóng. Dưới sức ép ngày càng tăng trong khi các tuyến tiếp tế bị cắt đứt, Ukraine cuối cùng đã rời bỏ Pokrovsk đầu năm 2026.

Nga chưa bình luận về thông tin của DeepState, trong cập nhật chiến sự ngày 22/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng của Moskva "tấn công theo mọi hướng vào Konstantinovka" và đã giành kiểm soát 103 ngôi nhà trong 24 giờ thống kê gần nhất.

Tại Liman, quân đội Nga xác nhận đang tiến công theo hướng Đông-Tây. "Các đơn vị thuộc Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 67 ở phía Tây Bắc thành phố đã chiếm được 10 cứ điểm của địch, giành được 46 tòa nhà từ tay lực lượng vũ trang Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Ngoài đụng độ dọc chiến tuyến, Nga và Ukraine tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa tập kích mục tiêu đối phương. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 22/6 tuyên bố một nhà máy điện tử lớn sản xuất linh kiện cho các hệ thống tên lửa tiên tiến của Nga đã bị lực lượng Ukraine tấn công tại TP Voronezh.

Nga cùng ngày xác nhận TP Voronezh bị Ukraine tấn công bằng tên lửa, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương.