TPHCM giữ nguyên 168 xã phường, đặc khu

Ngày 11/9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ban hành Kết luận về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thống nhất chưa cho chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; giữ nguyên 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM trong thời điểm hiện nay.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã; rà soát, hoàn thiện mối quan hệ công tác, phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, TPHCM và cấp xã, bảo đảm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm; đề cao tính chủ động, tự chủ và trách nhiệm của cấp xã.

Đồng thời tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; vận dụng, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương trong Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Phát triển đô thị phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố; phấn đấu đến cuối năm 2026 cơ bản giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở thuộc thẩm quyền của thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Văn phòng Thành ủy phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong triển khai chủ trương nêu trên; báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét, cho ý kiến.

Ngày 12/6, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có kết luận về chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TPHCM đối với 29 xã trên khi đã đạt đủ 9/9 tiêu chí quy định tại Điều 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) mới đây, HĐND TPHCM khóa XI đã thông qua nghị quyết về việc xây dựng đề án thành lập 29 phường trên cơ sở nguyên trạng các xã. Sau khi 29 phường đã được xác lập mới, TPHCM không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã; chỉ thay đổi cơ cấu loại hình đơn vị hành chính. Hiện nay, TPHCM có 168 phường, xã, đặc khu.