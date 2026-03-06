Nga lên tiếng về việc cung cấp vũ khí cho Iran

Khi được một phóng viên hỏi liệu Moscow có kế hoạch hỗ trợ vật chất cho Iran, bao gồm cả vũ khí hay không, ông Peskov nói: “Trong trường hợp này, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ phía Iran. Lập trường nhất quán của chúng tôi đã được mọi người biết rõ và không có thay đổi nào về vấn đề này”.

Năm ngoái, Iran đã ký một thỏa thuận đối tác chiến lược kéo dài 20 năm với Nga.

Nga hiện đang xây dựng hai tổ máy hạt nhân mới tại Bushehr, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran, và Iran đã cung cấp cho Nga các máy bay không người lái Shahed để sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Cũng từ phía Nga, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu nói với các phóng viên rằng các cuộc tấn công vào Iran là hành động coi thường luật pháp quốc tế chưa từng có tiền lệ.

Ông Shoigu nói: "Chúng ta đang phải đối mặt với sự coi thường chưa từng có đối với tất cả luật pháp quốc tế được ban hành sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai".