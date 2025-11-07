NATO khoe thành tích 'bẻ gãy lợi thế đạn dược' của Nga

Phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp NATO tổ chức ở thủ đô Bucharest, Romania, ngày 6/11, ông Rutte ca ngợi nỗ lực của các nước thành viên trong việc tăng chi tiêu quốc phòng, đặt mục tiêu đạt 5% GDP vào năm 2035. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng mức đầu tư đó vẫn chưa đủ để đối phó với điều mà ông gọi là "mối đe dọa từ Nga".

Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Phía Moscow nhiều lần khẳng định không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia NATO nào, cho rằng những cáo buộc này là "vô lý" và chỉ nhằm biện minh cho việc phương Tây tăng chi tiêu quân sự. Ông Rutte tuyên bố: "Chúng ta đã xoay chuyển tình thế về đạn dược. Trước đây, Nga sản xuất nhiều đạn dược hơn toàn bộ các nước NATO cộng lại – nhưng giờ thì không còn nữa".

Theo ông, các quốc gia thành viên NATO đang mở thêm hàng chục dây chuyền sản xuất mới, đồng thời mở rộng các cơ sở hiện có, giúp khối này đạt sản lượng "cao chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ". Ông cũng kêu gọi các nước tiếp tục đầu tư mạnh hơn vào năng lực phòng không và các hệ thống đánh chặn máy bay không người lái (UAV).

Trước đây, chính ông Rutte từng thừa nhận Nga dẫn trước NATO trong sản xuất đạn pháo. Hồi tháng 7, ông chia sẻ với tờ New York Times rằng, Nga sản xuất số đạn pháo trong 3 tháng nhiều gấp ba lần lượng NATO sản xuất trong cả năm.

Kể từ khi xung đột ở Ukraine leo thang, Nga đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định sản lượng vũ khí của Nga đã tăng vọt, với một số loại tăng tới 30 lần. Ông cho biết trong năm 2025, Nga chi khoảng 13,5 nghìn tỷ rúp (khoảng 151 tỷ USD) cho quốc phòng, tương đương 6,3% GDP.

Về phần mình, Moscow chỉ trích phương Tây đang theo đuổi "chính sách quân sự hóa liều lĩnh", khẳng định rằng mọi khoản viện trợ vũ khí cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài, chứ không thể thay đổi kết cục chiến trường.