Năm Ngựa Lửa 2026: Không khí Tết rực đỏ và làn sóng di chuyển kỷ lục

Từ những đại đô thị rực rỡ ánh đèn đến các khu phố người Việt, người Hoa, người Hàn, không khí lễ hội bùng nổ với pháo hoa, đèn lồng đỏ, múa lân - rồng và những bữa cơm đoàn viên ấm cúng. Năm 2026 không chỉ là năm Ngựa mà còn là năm Ngựa Lửa, biểu tượng của tốc độ, đam mê và những chuyển động mạnh mẽ.

Ngựa khổng lồ được thắp sáng ở Thượng Hải (Trung Quốc). (Nguồn: Getty Images)

Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng nhất trong năm của nhiều quốc gia Á Đông. Ở Indonesia, người dân tổ chức múa rồng, đánh trống và các nghi thức truyền thống; còn tại Mỹ, Canada hay châu Âu, các cộng đồng người gốc Á cũng tổ chức diễu hành, hội chợ và biểu diễn văn hóa đặc sắc. Dù tên gọi khác nhau, tinh thần chung của ngày Tết vẫn là sự đoàn tụ gia đình và khởi đầu mới.

Theo vòng tròn 12 con giáp, mỗi năm gắn với một linh vật tượng trưng cho tính cách và vận mệnh của năm đó. Trong văn hóa Trung Hoa, ngựa đại diện cho tự do, sức sống và khát vọng bứt phá.

Sắc đỏ vẫn là gam màu chủ đạo của ngày đầu năm, tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng. Người dân trang trí nhà cửa bằng câu đối đỏ, đèn lồng đỏ và trao nhau những phong bao lì xì như lời chúc phát tài. Tại Hàn Quốc, các gia đình thực hiện nghi lễ tưởng nhớ tổ tiên; ở Việt Nam, mâm cỗ và bàn thờ gia tiên được chuẩn bị trang trọng; còn tại Trung Quốc, các bữa tiệc sum họp kéo dài nhiều ngày với những món ăn mang ý nghĩa cát tường.

Khách hàng mua sắm đồ trang trí Tết Nguyên đán với họa tiết ngựa để chào đón năm mới và chiêm ngưỡng những màn trình diễn đèn lồng đầy màu sắc. (Nguồn: Getty Images)

Ẩm thực ngày Tết cũng chứa đựng nhiều biểu tượng. Người Trung Quốc ăn mì trường thọ để cầu sống lâu; người Việt không thể thiếu bánh chưng, bánh tét; người Hàn Quốc dùng canh bánh gạo tteokguk như dấu mốc thêm một tuổi mới.

Tết Nguyên đán đồng thời tạo nên cuộc di cư thường niên lớn nhất thế giới. Giới chức Trung Quốc ước tính khoảng 9,5 tỷ lượt di chuyển diễn ra trong 40 ngày cao điểm quanh kỳ nghỉ, bao gồm hàng trăm triệu lượt đi tàu hỏa và hàng không. Với nhiều lao động xa quê, đây là cơ hội hiếm hoi trong năm để trở về nhà. Giữa dòng người tấp nập tại các nhà ga, không ít người chia sẻ rằng điều quý giá nhất của Tết không phải là quà cáp hay tiệc tùng, mà là khoảnh khắc được ngồi bên gia đình.

Robot "Thần Tài" ở Bắc Kinh (Trung Quốc). (Nguồn: Getty Images)

Tuy nhiên, không khí năm nay cũng pha trộn những nỗi lo kinh tế. Thị trường việc làm nhiều biến động khiến một bộ phận người lao động thận trọng hơn khi chi tiêu. Trên mạng xã hội Trung Quốc, một món đồ chơi "ngựa khóc" do lỗi sản xuất bất ngờ gây sốt, như phản ánh tâm trạng lo âu của một số người trước thềm năm mới. Dẫu vậy, niềm tin vào sự khởi đầu mới vẫn hiện hữu: nhiều người cho rằng dù công nghệ và robot đang thay đổi thị trường lao động, các ngành nghề mới cũng sẽ mở ra cơ hội mới.

"Ngựa khóc" bất ngờ đã trở thành hiện tượng mạng ở Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Không đứng ngoài không khí lễ hội, các tập đoàn công nghệ lớn như Tencent, Baidu và Alibaba bước vào "cuộc chiến phong bao đỏ" trực tuyến, tung ra hàng tỷ nhân dân tệ lì xì điện tử để thu hút người dùng cho các nền tảng và trợ lý AI. Trong khi đó, ByteDance – công ty mẹ của TikTok, giới thiệu công cụ tạo video AI mới ngay trước dịp lễ, nối tiếp làn sóng cạnh tranh công nghệ vốn thường sôi động mỗi mùa Tết.

Dù xã hội thay đổi nhanh chóng và mức sống của người dân đã cải thiện đáng kể so với vài thập kỷ trước, nhiều giá trị truyền thống vẫn được gìn giữ: mặc quần áo mới vào ngày đầu năm, chúc Tết người lớn tuổi, cùng nhau dùng bữa cơm gia đình và cầu chúc bình an. Trong nhịp sống hiện đại đầy biến động, Tết Nguyên đán vẫn là điểm tựa tinh thần của hàng tỷ người, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai gặp nhau trong một khoảnh khắc sum vầy.