Thế giới tưng bừng đón giao thừa Tết Bính Ngọ

Tại đất nước tỉ dân, không khí đón Tết Bính Ngọ là bản giao hưởng độc đáo giữa nét đẹp ngàn năm và công nghệ đột phá.

Vào đúng thời khắc giao thừa chuyển giao sang ngày 17-2 (mùng 1 Tết), bầu trời Thượng Hải bừng sáng rực rỡ với những màn pháo hoa chào đón năm mới Bính Ngọ.

Bầu trời Thượng Hải bừng sáng rực rỡ với màn pháo hoa. Ảnh: Watch Center Live

Theo China Daily, TP Quảng Châu cũng đón chào Tết Bính Ngọ bằng màn trình diễn pháo hoa kéo dài 45 phút trên sông Châu Giang, tỉnh Quảng Đông.

Không khí lễ hội cũng lan tỏa khắp châu Á.

Người dân ngắm nhìn những chiếc đèn lồng đón Tết Nguyên đán ở Surakarta, tỉnh Trung Java - Indonesia. Ảnh: Tân Hoa Xã

Một màn múa lân được tổ chức để chào mừng Tết Nguyên đán ở Jakarta - Indonesia. Ảnh: Tân Hoa Xã

Người dân chụp ảnh tại chợ Lễ hội mùa xuân ở Macao -Trung Quốc Ảnh: Tân Hoa Xã

Bé trai chơi đùa tại một quảng trường ở huyện Jingning, tỉnh Cam Túc - Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Người dân chụp ảnh tại chợ hoa ở quận Futian của Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Du khách xem đèn lồng và hệ thống chiếu sáng tại một khu danh lam thắng cảnh ở tỉnh Hà Nam - Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Đèn được lắp đặt trên sông Wujiang ở tỉnh Chiết Giang - Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Du khách tham quan hội chợ đèn lồng mừng Tết Nguyên đán ở tỉnh Cam Túc - Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Màn trình diễn pháo hoa được tổ chức xung quanh Tòa thị chính Toronto chào mừng Tết Nguyên đán ở Toronto - Canada. Ảnh: Tân Hoa Xã

Người dân mặc Hanbok truyền thống chụp ảnh ở thủ đô Seoul - Hàn Quốc. Ảnh: AP

Một khách du lịch chụp ảnh đèn lồng ở TP St. Petersburg - Nga. Ảnh: Tân Hoa Xã

Những chiếc đèn lồng và hệ thống ánh sáng ở St. Petersburg - Nga. Ảnh: Tân Hoa Xã