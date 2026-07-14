Ông Trump tuyên bố sốc về số phận Lãnh tụ tối cao Mojtaba, tổn thất nặng nề của Iran

"Mọi thứ đã bị xóa sổ"

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei. Ảnh Indiatoday

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 14/7, ông Trump cho rằng các chiến dịch quân sự gần đây đã phá hủy năng lực quân sự của Iran.

"Họ không còn hải quân. Họ không còn không quân. Mọi thứ đã bị xóa sổ. Hệ thống phòng không cũng không còn. Tất cả các lãnh đạo của họ đều đã bị tiêu diệt", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định, nhiều chỉ huy quân sự hàng đầu của Iran đã thiệt mạng.

"Những người giỏi nhất của họ đã chết. Ông Khamenei cũng đã chết", ông Trump nói, nhắc đến cố lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong đợt không kích đầu tiên của Mỹ và Israel hồi cuối tháng 2.

"Con trai ông ta đã bị loại 90%", ông Trump tiếp tục gây chú ý khi đề cập đến lãnh tụ tối cao đương nhiệm Mojtaba Khamenei - con trai của ông Khamenei.

Theo các nguồn tin trước đó, ông Mojtaba Khamenei đang điều trị các vết thương nặng sau một cuộc không kích và đã không xuất hiện tại lễ tang cấp nhà nước dành cho cha mình được tổ chức ở Iran và Iraq hồi đầu tháng.

Mỹ - Iran tiếp tục leo thang căng thẳng

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích tên lửa nhằm vào nhau trong cuối tuần qua, bất chấp những nỗ lực ngoại giao nhằm cứu vãn tiến trình hòa đàm.

Cùng với các tuyên bố về quân sự, Tổng thống Mỹ thông báo Washington sẽ khôi phục "lệnh phong tỏa Iran" tại eo biển Hormuz.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẽ trở thành "Người bảo vệ eo biển Hormuz".

"Eo biển Hormuz đang mở và sẽ tiếp tục mở, dù có hay không có Iran. Chúng tôi khôi phục lệnh phong tỏa Iran, nghĩa là chỉ các tàu của Iran hoặc khách hàng của Iran bị ngăn cản ra vào. Các quốc gia khác vẫn được tự do lưu thông", ông Trump viết.

Ông cũng đề xuất áp dụng mức phí tương đương 20% giá trị hàng hóa đối với các tàu thương mại đi qua Hormuz nhằm bù đắp chi phí cho các hoạt động bảo đảm an ninh của Mỹ.

Iran bác bỏ tuyên bố của Washington

Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bác bỏ kế hoạch của Mỹ, khẳng định chính Tehran mới là lực lượng bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz trong nhiều năm qua.

"Iran luôn là người bảo vệ eo biển Hormuz và sẽ tiếp tục như vậy mãi mãi. Mức 20% tất nhiên là quá cao. Chúng tôi sẽ hành động công bằng", ông Araghchi viết trên mạng xã hội.

Những tuyên bố cứng rắn mới nhất cho thấy căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang, trong khi hai bên vẫn bất đồng sâu sắc về quyền kiểm soát và bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.