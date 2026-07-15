Nắp cống nhô cao trên đường Phạm Tu ở Hà Nội: Mối nguy rình rập người đi đường

Theo phản ánh của người dân, dọc tuyến đường Phạm Tu, tại làn đường dành cho phương tiện thô sơ từ khu Vạn Thuận đến khu vực Tổng cục V, xuất hiện nhiều nắp cống nhô cao hơn mặt đường khoảng 5-10cm. Tình trạng này gây mất an toàn cho người tham gia giao thông, nhất là vào thời điểm trời tối hoặc tầm nhìn hạn chế.

Nắp cống thoát nước bật tung tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh chụp ngày 14/7.

Anh Lê Ngọc Cửu (ở khu Linh Đàm, Hà Nội) cho biết, đã có nhiều trường hợp người đi đường bị ngã khi va phải các vị trí nắp cống nhô cao. Bản thân anh cũng từng gặp sự cố dù thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này.

"Có lần tôi không chú ý nên va vào nắp cống và bị ngã. May mắn lúc đó đi chậm nên chỉ bị xây xát nhẹ", anh Cửu nói.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, trên đoạn đường dài gần 1km có hàng loạt nắp cống nhô lên khỏi mặt đường từ 5-10cm. Ngoài ra, một số nắp cống đã bị hư hỏng, xô lệch, thậm chí bật khỏi vị trí, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đối với người tham gia giao thông.

Những nắp cống nhô cao trên đường Phạm Tu tạo thành những cái "bẫy" với người tham gia giao thông, nhất là những khi có mưa, tối trời. Ảnh chụp ngày 14/7.

Liên quan đến tình trạng trên, ông Đào Văn Nhật, đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội), cho biết hệ thống thoát nước tại khu vực này hiện chưa được chủ đầu tư dự án BOT bàn giao cho đơn vị quản lý.

Theo ông Nhật, Ban Duy tu hiện chỉ phụ trách công tác thoát nước tại khu vực ngoại thành, trong khi việc quản lý hệ thống thoát nước trên tuyến đường Phạm Tu thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư dự án và Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật.

Trong khi đó, đại diện đơn vị quản lý đường Phạm Tu cho biết tuyến đường vẫn thuộc phạm vi quản lý của dự án BOT Chu Văn An và chưa được bàn giao cho TP Hà Nội.

Loạt nắp cống cao, thấp hơn mặt đường không đảm bảo an toàn cho người dân khi đi qua. Ảnh chụp ngày 14/7.

"Chúng tôi sẽ phối hợp làm việc với chủ đầu tư dự án để kiểm tra, đồng thời sớm có phương án xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông", đại diện đơn vị quản lý thông tin.

Trong khi chờ các đơn vị liên quan triển khai phương án khắc phục, người dân mong muốn tình trạng các nắp cống hư hỏng, nhô cao trên tuyến đường Phạm Tu sớm được xử lý nhằm bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Một số hình ảnh nắp cống "bẫy" người đi đường trên tuyến Phạm Tu:

Nắp cống nhô cao trên đường Phạm Tu: Mối nguy rình rập người đi đường

Nắp cống nhô lên giữa đường luôn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Nắp cống cao hơn mặt đường 5-10cm.

Đường Phạm Tu xuất hiện hàng loạt nắp cống nhô cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Nắp cống nhô cao trên đường Phạm Tu đe dọa an toàn giao thông.

Những cái "bẫy" chết người trên đường Phạm Tu.

Nỗi lo từ những nắp cống nhô cao trên đường Phạm Tu

Hàng loạt nắp cống hư hỏng trên đường Phạm Tu, người dân kiến nghị sớm xử lý