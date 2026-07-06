Cựu HLV tuyển Hàn Quốc sang Mỹ lánh nạn cũng không yên

Sau khi đội tuyển Hàn Quốc gây thất vọng tại World Cup 2026, cựu HLV Hong Myung-bo của đội bóng đá xứ sở kim chi bị một số cửa hàng cấm cửa, từ chối phục vụ.

Làn sóng chỉ trích dữ dội khiến ông Hong phải đến Los Angeles lánh nạn. Tuy nhiên, ông Hong vẫn chưa thoát khỏi sự phẫn nộ của người dân.

Người Hàn tại Los Angeles cũng có động thái tẩy chay HLV Hong Myung-bo sau thất bại ở World Cup.

Tấm biển nhà hàng ở Mỹ ghi dòng chữ: "HLV Hong Myung-bo không được phép vào". Ảnh: Instagram.

Những bức ảnh được chia sẻ trên Threads và Instagram cho thấy, nhiều nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng tạp hóa treo biển cấm Hong Myung-bo vào cửa.

Trên diễn đàn của cộng đồng người Hàn tại Mỹ, một đề xuất kêu gọi các chủ doanh nghiệp địa phương cùng tham gia đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng.

"Ở Hàn Quốc, có lẽ ông ấy nghĩ chỉ cần rời đi thì rồi mọi người sẽ quên. Nhưng ở đây có rất nhiều doanh nghiệp của người Hàn. Hãy cùng treo biển 'Hong Myung-bo, hãy rời khỏi đây" một người dùng viết.

Một thành viên khác bình luận: "Cộng đồng người Hàn ở đây rất đông, vì vậy Hong chắc chắn sẽ cảm nhận được làn sóng phản đối".

Theo Korea Times, các cộng đồng trực tuyến phổ biến trong giới người Hàn tại Mỹ cũng tràn ngập những lời chỉ trích. Phần lớn ý kiến cho rằng chiến thuật của ông Hong đã khiến Hàn Quốc đánh mất cơ hội thi đấu tại Los Angeles ở vòng loại trực tiếp.

"Có lẽ người Hàn ở Los Angeles là những người tức giận nhất. Nếu Hàn Quốc đứng nhì bảng, trận vòng 32 đội đã diễn ra tại Los Angeles. Nhưng ngay cả sau khi để thủng lưới, đội vẫn chỉ chuyền bóng về phía sau, tự đánh mất mọi cơ hội kết thúc ở vị trí thứ hai", một người bình luận.

HLV Hong Myung-bo đến Los Angeles hôm 2/7, chỉ vài ngày sau khi ông bị la ó ở sân bay Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: X.

Một cư dân bang California chia sẻ sự thất vọng từ trải nghiệm cá nhân: "Tôi đã mua vé xem các trận vòng 32 đội và vòng 16 đội, cuối cùng phải hủy chuyến đi đến Los Angeles".

Nhiều ý kiến cho rằng ông Hong Myung-bo nên trở về Hàn Quốc để trả lời các câu hỏi liên quan đến màn trình diễn tệ hại của đội tuyển, thay vì sang Mỹ ngay sau khi từ chức.

Một số khác lại hướng sự chỉ trích vào Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, cho rằng vụ việc đã phơi bày những vấn đề mang tính hệ thống của bóng đá nước này.

"Thay vì chỉ phản ứng theo cảm xúc, chúng ta cần buộc ông ấy chịu trách nhiệm và cải tổ liên đoàn bóng đá để điều này không bao giờ tái diễn, xây dựng một hệ thống chỉ dựa trên năng lực", một bình luận nêu quan điểm.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với mức độ gay gắt của làn sóng chỉ trích.

"Ông Hong có thể là một HLV kém năng lực, nhưng việc công kích dồn dập như thế này đã đi quá xa. Chẳng phải chính liên đoàn và những người đã bổ nhiệm ông ấy mới là những người cần phải chịu trách nhiệm hay sao?", một người dùng khác để lại bình luận.