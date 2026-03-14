Mỹ treo thưởng 10 triệu USD để truy lùng tân lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, ban lãnh đạo Iran

Mỹ treo thưởng để truy lùng Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei

Tân lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Ảnh Tasnim

Thông báo được đưa ra trong khuôn khổ chương trình treo thưởng "Rewards for Justice" của Bộ Ngoại giao Mỹ. Theo Washington, những cá nhân bị nhắm tới “chỉ huy và điều hành nhiều thành phần khác nhau” của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) – lực lượng mà Mỹ cáo buộc đứng sau việc lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công trên toàn thế giới.

Danh sách được nêu trong thông báo ngoài ông Mojtaba Khamenei còn có ông Ali Asghar Hejazi – phó chánh văn phòng trong văn phòng lãnh tụ tối cao Iran – và Yahya Rahim Safavi, cố vấn quân sự cấp cao của lãnh tụ tối cao.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết lãnh tụ tối cao mới của Iran được cho là bị thương và có thể bị biến dạng, trong bối cảnh Mỹ và Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào nước này.

Căng thẳng trên khắp Trung Đông leo thang kể từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel mở cuộc tấn công chung nhằm vào Iran. Theo các nguồn tin từ Tehran, chiến dịch này đã khiến khoảng 1.300 người thiệt mạng, trong đó có lãnh tụ tối cao khi đó là Ali Khamenei.

Đáp trả, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào Israel, Jordan, Iraq và một số quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ. Các cuộc tấn công này gây thương vong, làm hư hại cơ sở hạ tầng dân sự và gây ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu cũng như hoạt động hàng không trong khu vực.

Tung tích bí ẩn của lãnh tụ mới Iran

Kể từ khi được bổ nhiệm, ông Mojtaba Khamenei hầu như không xuất hiện trước công chúng, làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe cũng như nơi ẩn náu của ông. Theo một số nguồn tin, nhà lãnh đạo 56 tuổi có thể đã bị thương trong các đợt tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel, thậm chí có báo cáo cho rằng ông bị thương ở chân và đang được bảo vệ tại một địa điểm an ninh cao với liên lạc hạn chế.

Trong khi đó, các nguồn tin từ chính phủ Iran khẳng định ông chỉ bị thương nhẹ và vẫn tiếp tục điều hành đất nước.

Việc ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng khiến nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi về ai thực sự đang điều hành Iran trong thời chiến. Một số chuyên gia cho rằng quyền lực thực tế có thể đang nằm trong tay IRGC – lực lượng quân sự và chính trị quyền lực nhất tại Iran, vốn được cho là đã ủng hộ mạnh mẽ việc đưa ông Mojtaba lên vị trí lãnh tụ tối cao.

Trước khi lên nắm quyền, ông Mojtaba Khamenei vốn là nhân vật khá kín tiếng trong hệ thống quyền lực Iran. Ông gần như không nắm giữ chức vụ chính thức nào trong chính phủ, nhưng được cho là có ảnh hưởng lớn trong hậu trường chính trị và có quan hệ chặt chẽ với giới lãnh đạo IRGC.

Việc Mỹ treo thưởng hàng triệu USD cho thông tin về các lãnh đạo Iran được xem là một phần của chiến lược gây áp lực tối đa nhằm làm suy yếu cấu trúc quyền lực tại Tehran trong bối cảnh cuộc xung đột Trung Đông đang leo thang.