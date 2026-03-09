Mỹ sẽ "kiếm được rất nhiều tiền" từ cuộc chiến với Iran

Một máy bay phản lực F-35C của Mỹ trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln ngoài khơi, ngày 2 tháng 3 năm 2026. Ảnh Getty Images

Ông Graham đưa ra nhận xét này khi giá dầu toàn cầu tăng vọt lên trên 100 đô la một thùng, một mức tăng mà Tổng thống Donald Trump bác bỏ là "một cái giá rất nhỏ phải trả" cho cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống lại Iran, được phát động vào ngày 28 tháng 2.

Nghị sĩ Graham mô tả chi phí của các cuộc tấn công vào Iran là "khoản tiền được chi tiêu hiệu quả nhất từ ​​trước đến nay", và lập luận rằng cuộc chiến nhằm mục đích ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân.Đây là điều mà Iran từ lâu đã phủ nhận, khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình.

“Khi chế độ này sụp đổ, chúng ta sẽ có một Trung Đông mới, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Sẽ không ai đe dọa eo biển Hormuz nữa”, ông Graham nói, đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ sẽ thiết lập một chính phủ “thân thiện” ở Tehran.

“Venezuela và Iran sở hữu 31% trữ lượng dầu mỏ của thế giới. Chúng ta sẽ hợp tác với 31% trữ lượng đã được xác định. Đây là cơn ác mộng của Trung Quốc. Đây là một khoản đầu tư tốt”, ông Graham nói.

Washington cũng đang tìm cách kiểm soát ngành dầu mỏ của Venezuela sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào đầu tháng Giêng. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã chính thức công nhận Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, người đã bày tỏ ý định hợp tác với Mỹ.

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, đồng thời tấn công một số tàu chở dầu đang cố gắng đi qua tuyến đường vận chuyển quan trọng này, dẫn đến những gián đoạn hơn nữa trong dòng chảy năng lượng toàn cầu. Quân đội Iran cũng đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào các căn cứ của Mỹ ở các quốc gia vùng Vịnh.

Tehran đã lên án cuộc chiến là hành động xâm lược vô cớ và tuyên bố sẽ không khuất phục trước yêu cầu "đầu hàng vô điều kiện" của ông Trump.