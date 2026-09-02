Mỹ tấn công Iran, Tehran đáp trả bằng tên lửa và UAV

New York Times sáng nay (2/9, giờ Hà Nội) dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đã vừa mở đợt không kích quy mô lớn nhắm vào hệ thống phòng không, radar, các mục tiêu hàng hải, cơ sở và năng lực rải thủy lôi cùng các địa điểm thông tin liên lạc của Iran.

Tiêm kích Mỹ cất cánh từ tàu sân bay. Ảnh: USCENTCOM

Washington mô tả đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền và lực lượng Mỹ trong khu vực.

Truyền thông Iran cùng ngày đưa tin hỏa lực Mỹ đã đánh trúng những địa điểm tại Chabahar và Konarak, các thành phố cảng ở miền Nam, phía Đông eo biển Hormuz. Một số quan chức Iran cho biết nhiều mục tiêu khác dọc bờ biển phía Nam cũng bị tấn công, trong đó có một căn cứ quân sự ở Bandar Abbas, khu vực quanh sân bay thương mại trên đảo Qeshm và các mục tiêu tại Sirik, Jask.

Hình ảnh tại Sirik cho thấy một tháp thông tin liên lạc bị hư hại nghiêm trọng. Công ty điện lực quốc gia Iran Tavanir cho biết một số khu vực thuộc tỉnh Hormozgan bị mất điện do các cuộc không kích.

Theo AlJazeera, Phó Tỉnh trưởng Hormozgan của Iran, ông Ahmad Nafisi, một lễ cưới và một ngôi nhà dân ở thành phố Kuhestak cũng bị Mỹ nhắm mục tiêu. Dữ liệu của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho thấy ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, và 53 người bị thương.

CENTCOM cho biết đã biết về những thông tin trên, nhưng khẳng định quân đội Mỹ không nhằm vào dân thường. Trong khi đó, Iran khẳng định sẽ đáp trả vụ tấn công vào Kuhestak.

Cùng ngày, Iran đã mở đợt tập kích nhắm vào các cơ sở có liên quan đến Mỹ tại Trung Đông. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã khai hỏa tên lửa đạn đạo nhắm vào căn cứ không quân Prince Hassan ở Jordan, nhắm mục tiêu vào các nhà chứa máy bay không người lái tầm xa RQ-4 và MQ-9. IRGC cho biết đã có binh sĩ Mỹ thiệt mạng vì đợt tập kích.

Tuy nhiên, hai quan chức Mỹ nói với New York Times rằng họ chưa ghi nhận thương vong trong vụ tấn công. Jordan sau đó cho hay ít nhất 13 tên lửa đạn đạo của Iran đã đi vào không phận nước này, trong đó 10 quả bị đánh chặn hoặc phá hủy, còn 3 quả rơi xuống các khu vực xa khu dân cư.

Truyền thông Iran cũng đưa tin Tehran tiến hành cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào một căn cứ Mỹ tại Bahrain. Tại Kuwait, nơi đặt một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, nhà chức trách cũng xác nhận các hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đối phó UAV.

Các cuộc tấn công mới diễn ra trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran đã kéo dài khoảng 6 tháng, trong khi những nỗ lực tìm kiếm một giải pháp lâu dài chưa đạt tiến triển rõ rệt. Theo Reuters, giá dầu thô quốc tế tiếp tục tăng những giờ gần đây, đạt mức cao nhất 5 tuần. Dữ liệu của OilPrice cho thấy giá dầu Brent (hợp đồng giao tháng 11/2026) hiện ở mức 94,65USD/thùng.