Iran xác nhận 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ

Truyền thông nhà nước Iran cho biết thương vong nặng nề nhất ghi nhận tại khu vực tỉnh Khuzestan, phía Nam Iran, với 7 người thiệt mạng, 8 người bị thương. Toàn bộ nạn nhân đều là dân thường. Các nguồn tin khẳng định tên lửa của Mỹ đã đánh trúng 3 địa điểm có dân cư sinh sống ở Khuzestan và gây ra số thương vong trên.

Mỹ tấn công Iran. Ảnh: AP

Trước đó, Tehran cũng cáo buộc lực lượng Mỹ tấn công một đám cưới ở huyện Sirik, tỉnh Hormozgan, phía Nam Iran, khiến 4 người chết và hơn 50 người bị thương. Trong số các nạn nhân có nhiều trẻ em và phụ nữ.

Ở chiều ngược lại, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã hạ sát nhiều lính Mỹ và phá hủy nhiều máy bay không người lái của quân đội Mỹ trong đòn tập kích trả đũa nhằm vào căn cứ không Ali Al Salem mà quân đội Mỹ đang vận hành ở Kuwait. IRGC khẳng định lực lượng mặt đất của quân đoàn này, đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp gồm tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhắm vào căn cứ Ali Al Salem. Tuy nhiên, thông tin chưa được quân đội Mỹ, giới chức Kuwait hay các nguồn độc lập xác nhận.

Ngoài Kuwait, IRGC cũng tuyên bố đã tấn công các căn cứ và cơ sở quân sự Mỹ tại 4 nước Jordan, Bahrain, Iraq và UAE. Vũ khí sử dụng trong các đòn tập kích cũng gồm cả tên lửa đạn đạo và UAV cảm tử mang thuốc nổ.

Về phần mình, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM), thông báo đã đánh phá nhiều mục tiêu quân sự của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, bao gồm các trận địa phòng không, hệ thống radar, khí tài hải quân, thiết bị rải mìn và các cơ sở thông tin liên lạc. Chiến dịch nhằm triệt phá năng lực tấn công của Iran nhắm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Theo hãng tin Axios, ngoài các mục tiêu quân sự, lực lượng Mỹ cũng tấn công và phá hủy 2 tàu chở dầu của Iran trên vịnh Ba Tư. Đây được coi là lần đầu tiên quân đội Mỹ tấn công tàu dầu Iran để đáp trả việc Tehran tập kích tàu hàng tại eo Hormuz. Tuy nhiên, thông tin chưa được quân đội Mỹ cũng như giới chức Iran xác nhận.

Về phản ứng của thị trường quốc tế, giá dầu thô giao dịch sáng nay tiếp tục tăng thêm gần 1%, lên mức 95,92 USD/thùng đối với dầu Brent biển Bắc, và 91,02 USD/thùng đối với dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ. Như vậy, dầu thô thế giới đã bật tăng liên tiếp trong 3 ngày với tổng giá trị cộng thêm đạt hơn 4 USD mỗi thùng dầu, là mức tăng cao nhất kể từ ngày 24/7. Nhiều chuyên gia kinh tế cảnh báo, nếu căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang, giá dầu sẽ sớm trở lại ngưỡng 100 USD/thùng.