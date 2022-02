Mỹ sơ tán nhân viên tình báo CIA tại Ukraine tránh xa thủ đô Kiev

Giới chức Mỹ đã sơ tán các sĩ quan của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) tránh xa thủ đô Kiev, Ukraine trước lo ngại nguy cơ Nga tấn công.

Thông tin trên được tờ báo The New York Times đăng tải đầu tiên. Theo đó, nhân viên CIA sẽ chuyển tới Lviv – thành phố lớn nhất khu vực phía Tây nước này, gần biên giới với Ba Lan.

Theo báo New York Times, quyết định trên được thực hiện vì lý do an toàn, có thể khiến Mỹ không còn có thể nắm được các hoạt động của Nga tại Ukraine và cản trở nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo của Mỹ tại đây.

Thời gian gần đây, nhân viên CIA thường xuyên tham gia vào các hoạt động thu thập thông tin cáo buộc Nga âm mưu lật đổ chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trước đó, Nhà Trắng cũng quyết định tạm thời di dời nhân viên ngoại giao Mỹ tới thành phố Lviv. Lãnh sự quán tại đây vẫn tiếp tục hoạt động như thường lệ và chỉ để lại một lượng nhỏ nhân viên ở Đại sứ quán ở thủ đô Kiev.

Người phát ngôn Nhà Trắng – Ned Price từ chối nêu con số nhân viên cụ thể.

Hiện nay, Moscow đã thông báo rút bớt quân khỏi khu vực gần biên giới với Ukraine sau khi kết thúc tập trận. Nhưng Mỹ và khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn hoài nghi, thậm chí còn cho rằng Moscow đang đưa thêm quân tới gần biên giới Ukraine hơn.

