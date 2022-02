Khủng hoảng biên giới Nga - Ukraine: TQ "nổi nóng" với Mỹ

Trong khi tình hình biên giới Nga – Ukraine được cho là vẫn “sóng yên biển lặng” vào ngày 16.2, Trung Quốc bày tỏ sự thất vọng về những phát ngôn của Mỹ và phương Tây.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ thổi phồng mối đe dọa chiến tranh, tung tin giả (ảnh: Reuters)

Uông Văn Bân – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – hy vọng Mỹ “sẽ ngừng phát tán những thông tin sai lệch” về căng thẳng Nga – Ukraine.

“Mỹ và phương Tây nên ngừng phát tán những thông tin sai lệch và làm nhiều hơn nữa cho hòa bình, tin cậy và hợp tác”, ông Uông phát biểu và nhấn mạnh rằng “sự cường điệu” về nguy cơ “chiến tranh sắp xảy ra” của Washington vừa giáng một đòn mạnh vào Ukraine.

“Trong những ngày qua, Mỹ liên tục thổi phồng mối đe dọa chiến tranh, tạo không khí căng thẳng một cách giả tạo, gây tổn hại nghiêm trọng đến kinh tế, ổn định xã hội và cuộc sống của người dân Ukraine. Các cuộc đàm phán và đối thoại giữa các bên cũng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những thông tin của Mỹ”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Trước đó, giới chức Mỹ cùng nhiều tờ báo Mỹ, Anh liên tục đưa tin và cảnh báo Nga sẽ tấn công Ukraine vào ngày 16.2. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng các thông tin trên chỉ gieo rắc “sự hoảng loạn” và tuyên bố ngày 16.2 sẽ là Ngày đoàn kết dân tộc của quốc gia đông Âu.

Cùng ngày 16.2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cũng lên tiếng chỉ trích và thách thức giới chức, báo chí phương Tây đưa ra lịch trình về “cuộc xâm lược” Ukraine của Moscow.

“Tôi yêu cầu các hãng tin của Mỹ và Anh như: Bloomberg, The New York Times, The Sun… công bố lịch trình cuộc xâm lược sắp tới của chúng tôi. Nhờ đó tôi có thể lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình”, Maria Zakharova – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga – viết trên Telegram.

Theo TASS, tin đồn Nga sắp tấn công đã khiến tình hình kinh tế Ukraine xấu đi đáng kể. Nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp quyết định rút vốn khỏi Ukraine trong khi giá năng lượng ở châu Âu tăng phi mã.

