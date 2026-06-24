Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết siết quyền lực chiến tranh của ông Trump với Iran

Nghị quyết nhận được 50 phiếu ủng hộ và 48 phiếu chống tại Thượng viện Mỹ hôm 23/6, trong đó yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump phải rút lực lượng nước này khỏi xung đột với Iran trừ khi được quốc hội cho phép tiến hành chiến dịch. Nghị quyết đã được Hạ viện Mỹ thông qua trước đó trong tháng này.

Đây là lần thứ 10 Thượng viện Mỹ tìm cách chấm dứt cuộc chiến với Iran và kết quả lần này là sự đảo chiều so với những nỗ lực trong quá khứ. Trong các cuộc bỏ phiếu trước đó, đã có tới 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết và họ một lần nữa làm điều tương tự vào hôm 23/6. Một thành viên đảng Dân chủ là thượng nghị sĩ John Fetterman, đại diện cho bang Pennsylvania, bỏ phiếu chống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Reading, Pennsylvania hôm 23/6. Ảnh: AP

Sự vắng mặt của hai thành viên đảng Cộng hòa tại cuộc bỏ phiếu lần này, trong đó có thượng nghị sĩ Mitch McConnell, người gần đây phải nhập viện vì nguyên nhân không được công bố, đã khiến đảng của Tổng thống Trump không có đủ số phiếu để chặn nghị quyết.

Do là "nghị quyết đồng thời", tức là được lưỡng viện quốc hội phê chuẩn và không yêu cầu chữ ký của tổng thống, biện pháp này không có hiệu lực pháp lý và chủ yếu mang tính biểu tượng. Dù vậy, động thái phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng từ một số thành viên đảng Cộng hòa tại cả Thượng viện và Hạ viện về xung đột Trung Đông cũng như thỏa thuận mà Tổng thống Trump đạt được với Iran, theo hãng thông tấn AP.

Cuộc chiến đã làm gián đoạn các tuyến đường giao thương, đẩy giá năng lượng lên cao và gây thêm nhiều áp lực đối với cử tri Mỹ, những người vốn đã lo ngại về tình trạng lạm phát, trước cuộc bỏ phiếu giữa kỳ vào tháng 11.

Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, cho rằng người dân Mỹ đã phải trả giá cho "sai lầm lịch sử" của ông Trump tại Iran, thêm rằng cuộc chiến sẽ đi vào sử sách như một trong những bước đi tồi tệ nhất về chính sách đối ngoại của Mỹ.

Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, tại Đồi Capitol hôm 23/6. Ảnh: AP

Theo Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh được thông qua năm 1973, tổng thống phải nhận được sự phê chuẩn từ quốc hội trong vòng 60 ngày kể từ khi triển khai lực lượng Mỹ tham gia xung đột, dù chính quyền của cả hai đảng thường tranh cãi về cách áp dụng luật này.

Nhà Trắng lập luận rằng các nghị quyết nhằm hạn chế quyền lực của ông Trump trong tiến hành chiến dịch ở Iran là vi hiến, thêm rằng xung đột đã kết thúc theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 4. Theo Nhà Trắng, việc quyền lực của ông Trump bị hạn chế có thể sẽ làm suy yếu vị thế của Mỹ trên bàn đàm phán, trong lúc nước này tìm cách đạt thỏa thuận cuối cùng với Iran.

Trong khi đó, đảng Dân chủ và một số thành viên đảng Cộng hòa nói cuộc chiến vẫn tiếp diễn sau thời hạn mà đạo luật cho phép và Tổng thống Trump đã nhiều lần đe dọa tiến hành đòn tấn công mới.