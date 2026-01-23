Mỹ ra thông cáo chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế thế giới

Trong thông cáo chính thức phát đi tối 22/1 (theo giờ Mỹ), quyết định rời khỏi Tổ chức Y tế thế giới được công bố trong tuyên bố chung của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr.

Tổ chức Y tế thế giới. Đồ họa: Tribune India.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, động thái này thực hiện đúng cam kết của Tổng thống Trump ngay trong ngày đầu nhậm chức, khi ông ký sắc lệnh hành pháp số chính thức khởi động quá trình rút khỏi WHO. Washington cho rằng quyết định này là nhằm đáp trả “những thất bại nghiêm trọng” của WHO trong đại dịch Covid-19, vốn theo quan điểm của chính quyền Mỹ là đã gây tổn hại trực tiếp đến người dân Mỹ.

Tuyên bố nêu rõ, dù Mỹ là một trong những quốc gia sáng lập và là nhà tài trợ tài chính lớn nhất của WHO trong nhiều thập kỷ, tổ chức này đã “từ bỏ sứ mệnh cốt lõi”, theo đuổi một chương trình nghị sự mang tính chính trị và quan liêu, bị chi phối bởi các quốc gia “thù địch với lợi ích của Mỹ”.

Chính quyền của ông Trump cáo buộc WHO đã cản trở việc chia sẻ kịp thời và chính xác các thông tin quan trọng trong giai đoạn đầu của đại dịch, đồng thời che giấu những sai sót đó dưới danh nghĩa bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Một chi tiết gây chú ý trong thông cáo là việc Mỹ cáo buộc WHO từ chối trao trả quốc kỳ Mỹ từng được treo tại trụ sở tổ chức này, với lý do WHO chưa phê chuẩn việc Mỹ rút khỏi tổ chức và thậm chí yêu cầu Washington bồi thường. Theo Ngoại trưởng Rubio, điều này được xem là biểu hiện mới nhất của thái độ “xúc phạm và thiếu tôn trọng” đối với Mỹ, ngay cả trong những ngày cuối cùng Washington còn là thành viên của WHO.

Kể từ thời điểm rút khỏi WHO, Mỹ tuyên bố mọi khoản tài trợ và nhân sự Mỹ tham gia các sáng kiến của tổ chức này đã bị chấm dứt. Chính quyền Mỹ khẳng định Washington sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt toàn cầu về y tế công cộng thông qua các cơ chế song phương, trực tiếp và “dựa trên kết quả”, thay vì thông qua một bộ máy bị mô tả là cồng kềnh và kém hiệu quả như WHO.