Iran dọa "thiêu rụi" tàu qua eo biển Hormuz, nhiều nước Trung Đông ngừng sản xuất dầu

Theo truyền thông Iran, ông Ebrahim Jabari, cố vấn cấp cao của Tổng Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết eo biển Hormuz hiện đã bị phong tỏa.

Ông Jabari cảnh cáo: "Eo biển Hormuz đã đóng cửa. Nếu bất kỳ ai cố tình đi qua, IRGC và hải quân chính quy sẽ thiêu rụi những con tàu đó".

Tờ The Mirror cho biết tuyên bố trên được đưa ra sau khi có nhiều báo cáo về các vụ nổ dọc theo tuyến xuất khẩu dầu mỏ huyết mạch này trong những ngày gần đây.

Eo biển Hormuz nằm giữa Oman và Iran, là một trong những điểm nghẽn quan trọng nhất của thương mại toàn cầu. Nó kết nối Vịnh Ba Tư với vịnh Oman và xa hơn nữa là biển Ả Rập. Mặc dù nằm giáp ranh với Iran và Oman, đây vẫn được coi là tuyến hàng hải quốc tế.

Nhìn từ vệ tinh về eo biển Hormuz, một điểm nghẽn mang tính sống còn đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, nối liền Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman. Ảnh: Gallo Images/Fox News Digital

Tại điểm hẹp nhất, eo biển Hormuz chỉ rộng khoảng 33 km, với các làn vận chuyển chỉ rộng khoảng 3 km mỗi chiều. Tuy nhiên, nó gánh vác một phần khổng lồ nguồn cung năng lượng thế giới.

Eo biển này vận chuyển khoảng 1/5 tổng lượng dầu tiêu thụ của thế giới. Năm ngoái, trung bình hơn 20 triệu thùng dầu thô, khí ngưng tụ (condensate) và nhiên liệu được vận chuyển qua đây mỗi ngày.

Các quốc gia sản xuất dầu lớn như Ả Rập Saudi, Iran, Iraq, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) phụ thuộc nặng nề vào hành lang này để xuất khẩu dầu thô, phần lớn hướng tới thị trường châu Á.

Các nhà phân tích cảnh báo chỉ cần một sự gián đoạn ngắn cũng có thể khiến giá dầu tăng mạnh. Nếu việc đóng cửa kéo dài vài tuần, giá dầu có thể vượt ngưỡng 100 USD/thùng và giá khí đốt tại châu Âu có thể quay lại mức khủng hoảng năm 2022.

Tờ The Times of India đánh giá bước đầu mối đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz đã khiến thị trường năng lượng chao đảo, giá dầu tăng vọt do lo ngại gián đoạn kéo dài.

Tờ báo này cho rằng dù chưa có xác nhận quốc tế chính thức về việc eo biển Hormuz bị phong tỏa hoàn toàn nhưng lưu lượng tàu chở dầu đã giảm mạnh. Các báo cáo về nhiễu sóng điện tử và các cuộc tấn công gần tuyến đường thủy này đã đẩy mức độ cảnh báo lên cao.