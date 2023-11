Mỹ, Philippines thắt chặt quan hệ đồng minh vì an ninh Biển Đông

Mỹ, Philippines thúc đẩy hợp tác kinh tế, năng lượng Bên cạnh vấn đề an ninh, Mỹ và Philippines cũng thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực kinh tế và năng lượng. Tuần rồi, hai nước ký kết thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự với tên gọi Thỏa thuận 123, bên lề hội nghị lãnh đạo các nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2023 tại TP San Francisco (Mỹ). Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết thỏa thuận hạt nhân trên sẽ cho phép Mỹ chuyển giao công nghệ, vật liệu, thiết bị và thông tin hạt nhân cho Philippines để giúp nước này đáp ứng các mục tiêu về khí hậu và tăng cường an ninh năng lượng. Theo tờ The Japan Times, thỏa thuận mang tính biểu tượng cho mối quan hệ Mỹ - Philippines mạnh mẽ hơn không chỉ về mặt an ninh mà còn trên các lĩnh vực kinh tế, phát triển và cơ sở hạ tầng. Hai bên cũng công bố quan hệ đối tác mới nhằm đa dạng hóa chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.