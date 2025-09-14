Xác minh video người đàn ông đánh cụ ông ở giao lộ trung tâm TP HCM

Ngày 14-9, Công an phường Sài Gòn (TP HCM) đang điều tra về video ghi lại cảnh cụ ông bị một thanh niên đánh tới tấp.

Hình ảnh người đàn ông đánh vào mặt cụ ông.

Trước đó, cộng đồng mạng bức xúc khi xem video người đàn ông dùng tay đánh đấm nhiều lần vào mặt, bụng một cụ ông, bên cạnh là xe máy bị ngã. Cụ ông sau đó có phản kháng và nắm cổ áo người đàn ông.

Sau sự việc, người đàn ông lên xe rời đi. Vụ việc xảy ra ngay giao lộ gây ùn tắc giao thông.

Qua xác minh, video được ghi lại vào chiều 12-9 tại giao lộ đường Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn (quận 1 cũ).

Hiện Công an phường Sài Gòn phối hợp Công an TP HCM xác minh, mời những người liên quan đến làm việc, xử lý theo quy định.