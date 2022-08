Mỹ nêu tên quốc gia có thể gia nhập liên minh đối phó Trung Quốc

New Zealand có thể gia nhập liên minh AUKUS, hiện bao gồm Úc, Anh và Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông New Zealand.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 9/8 tới New Zealand gặp Thủ tướng Jacinda Ardern.

Bà Sherman ngày 9/8 đã gặp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Trong cuộc gặp, bà Sherman mô tả quan hệ giữa Mỹ và New Zealand "có giá trị cực kỳ to lớn".

"Chúng tôi nói rằng vẫn còn khả năng để những quốc gia khác tham gia và nếu thời điểm đó đến, New Zealand là quốc gia mà chúng tôi muốn thảo luận về vấn đề này", bà Sherman nói với truyền thông New Zealand.

Bà Sherman nhấn mạnh rằng New Zealand hoàn toàn chủ động trong việc điều phối ngân sách quốc phòng và gia tăng năng lực ở các lĩnh vực cần thiết.

Năm 2018, New Zealand đã cải thiện năng lực ở khu vực Thái Bình Dương bằng hợp đồng mua các máy bay trinh sát săn ngầm P-8 Poseidon của Mỹ. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, New Zealand là đối tác quan trọng của Mỹ ở vùng biển Thái Bình Dương.

Tháng 9/2021, Úc, Anh và Mỹ đã thông báo thành lập liên minh AUKUS. Ở thời điểm đó, AUKUS được coi là một trong những chiến lược của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, theo các nhà quan sát.

Theo thỏa thuận, Mỹ, Anh và Úc sẽ chia sẻ chung nhiều công nghệ. Trong cuộc họp trực tuyến giữa 3 nhà lãnh đạo trong liên minh AUKUS vào ngày 15/9/2011, Mỹ và Anh thông báo giúp Úc đóng các tàu ngầm hạt nhân, động thái khiến Trung Quốc lên tiếng phản đối.

Ở thời điểm đó, Trung Quốc ra tuyên bố cho rằng AUKUS “gây tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định của khu vực, đẩy mạnh chạy đua vũ trang và gây tổn hại cho các nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân”.

