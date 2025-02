Mỹ nêu điều kiện quyết định tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz. Ảnh: AFP.

Theo tờ Kyiv Independent, ông Waltz đưa ra tuyên bố vài ngày trước Hội nghị An ninh Munich ở Đức. Hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 14-16/2.

Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ dẫn đầu phái đoàn Ukraine tham dự hội nghị trong khi phái đoàn Mỹ gồm Phó Tổng thống J.D Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Đặc phái viên về vấn đề Ukraine và Nga của ông Trump, Keith Kellogg cũng sẽ tham dự hội nghị.

Trả lời NBC News hôm 9/2, ông Waltz nói “tương lai hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine” nằm trong số những ưu tiên của Tổng thống Donald Trump.

“Chúng ta cần thu hồi các chi phí”, ông Waltz nói, ám chỉ Mỹ cần nhận được lợi ích thực tế trước khi tiếp tục phê duyệt các gói hỗ trợ mới. “Đó sẽ là hợp tác với Ukraine để khai thác đất hiếm, tài nguyên khoáng sản, dầu mỏ, khí đốt và cả việc Ukraine tăng nhập khẩu từ Mỹ. Tất cả các cuộc trao đổi về những vấn đề đó sẽ diễn ra trong tuần này”, ông Waltz nói.

Hơn 2 tuần sau khi nắm quyền, cá nhân Tổng thống Donald Trump và Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát vẫn chưa tính tới việc phê duyệt ngân sách hỗ trợ mới cho Ukraine. Các khoản ngân sách, bao gồm gói hỗ trợ vũ khí từ thời người tiền nhiệm Joe Biden sắp được dùng hết, theo tờ Kyiv Independent.

Trong vài ngày qua, ông Trump đã gợi ý việc phê duyệt hỗ trợ Ukraine phụ thuộc vào các thỏa thuận thu lời cho Mỹ. Đáp lại, ông Zelensky đã ngỏ ý sẵn sàng hợp tác với Mỹ để khai thác khoáng sản của Ukraine và kêu gọi hai bên tìm kiếm một thỏa thuận.

Trong tuyên bố ngày 9/2, ông Waltz nói châu Âu cần đóng vai trò lớn hơn trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine. "Tôi nghĩ rằng nguyên tắc cơ bản ở đây là châu Âu phải can dự sâu rộng hơn. Tổng thống Trump sẽ chấm dứt cuộc xung đột và sau đó vấn đề đảm bảo an ninh sẽ hoàn toàn thuộc vào châu Âu”.

Ông Waltz cũng để ngỏ khả năng ông Trump áp đặt trừng phạt mạnh mẽ hơn nhằm vào Nga để thúc đẩy Moscow ngồi vào bàn đàm phán. “Nền kinh tế Nga hiện không ổn chút nào. Tổng thống Trump đang cân nhắc áp đặt thêm trừng phạt. Chúng ta cần thúc đẩy tất cả các bên đàm phán để chấm dứt xung đột”, ông Waltz nói.

Trả lời câu hỏi về thông tin ông Trump gần đây đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Waltz không phủ nhận nhưng cũng không xác nhận. Trước đó, Điện Kremlin cũng gửi thông điệp tương tự.