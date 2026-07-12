Mỹ lại không kích Iran sau động thái gây chấn động từ Tehran

Động thái mới làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước, đồng thời đặt dấu hỏi lớn đối với bản ghi nhớ được Washington và Tehran ký ngày 17/6. Thỏa thuận này từng được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho một lệnh ngừng bắn lâu dài và mở đường cho các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Máy bay chiến đấu F/A-18 trên boong tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ, năm 2025. (Ảnh:Getty Images)

Trong tuyên bố đưa ra tối 11/7 (theo giờ địa phương), Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết chiến dịch không kích được phát động sau khi IRGC bị cáo buộc tiến hành cuộc tấn công nhằm vào tàu container GFS Galaxy treo cờ Síp. Theo phía Mỹ, vụ tấn công đã gây cháy phòng máy và khiến một thành viên thủy thủ đoàn mất tích.

CENTCOM tuyên bố các đòn không kích mới nhằm tiếp tục làm suy yếu năng lực của Iran trong việc đe dọa các tàu dân sự và hoạt động hàng hải quốc tế tại eo biển Hormuz.

"Mỹ đang gây tổn thất đáng kể cho năng lực của Iran trong việc tấn công các thủy thủ dân sự và các tàu thương mại tự do qua lại eo biển", CENTCOM cho biết.

Ngay sau khi chiến dịch bắt đầu, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cũng đăng thông điệp trên mạng xã hội, khẳng định "Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả từ các hành động của mình".

Về phía Iran, kênh truyền hình Press TV đưa tin nhiều khu vực ở miền nam nước này đã hứng chịu các cuộc không kích mới, trong đó có các cảng Chabahar, Bushehr và Sirik. Đây đều là những địa điểm từng bị Mỹ tấn công trong các đợt không kích đầu tuần.

Press TV cũng cho biết hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại khu vực thủ đô Tehran để đối phó nguy cơ các cuộc tấn công tiếp theo.