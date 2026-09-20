Mỹ khuyến cáo công dân ở Trung Đông giữa đòn tấn công của Houthi vào Arab Saudi

"Cuộc xung đột quân sự này có nguy cơ leo thang nhanh chóng. Công dân Mỹ ở Trung Đông nên nghiêm túc cân nhắc kế hoạch đến hoặc quá cảnh qua khu vực. Những người vẫn thực hiện hành trình nên theo dõi thông tin về hoạt động của các sân bay và hãng hàng không", Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/9 phát thông cáo cho hay.

Loạt đại sứ quán Mỹ cũng phát cảnh báo an ninh tương tự, đề cập "khả năng xảy ra những diễn biến leo thang không thể lường trước", đồng thời lưu ý rằng "lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã có hành động thù địch nhằm vào Arab Saudi, trong đó có các sân bay dân sự".

Arab Saudi trước đó xác nhận lực lượng Houthi tại Yemen tấn công Riyadh bằng tên lửa đạn đạo, gây hỏa hoạn tại sân bay quốc tế ở thủ đô nước này.

Vệt sáng được cho là tên lửa của Houthi bay trên thủ đô Riyadh, Arab Saudi ngày 19/9. Video: X/OSINT Warfare

Chuẩn tướng Yahya Saree, phát ngôn viên quân sự của Houthi, cho biết lực lượng này đã sử dụng "số lượng lớn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình" cùng máy bay không người lái để tấn công Riyadh cũng như các cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại thành phố Yanbu.

Đây là lần đầu Houthi nhằm vào Riyadh kể từ khi giao tranh giữa Arab Saudi và lực lượng này tái diễn từ tháng 7. Nhóm vũ trang trước đó tuyên bố áp lệnh phong tỏa hàng hải đối với Arab Saudi và nhắm mục tiêu vào các tàu nước này trên biển Đỏ.

Houthi tuần trước kiểm soát khu vực ven biển Đỏ và một số hòn đảo chiến lược án ngữ eo biển Bab el-Mandeb, cũng như tập kích hạ tầng dầu khí ở Arab Saudi. Liên Hợp Quốc ngày 18/9 cho biết giao tranh tái bùng phát tại Yemen khiến hơn 112.000 người phải di dời, gần 3.000 người vượt biển sang Djibouti.

Một chiếc xe bốc cháy sau vụ tấn công của Houthi nhằm vào lực lượng được Arab Saudi hậu thuẫn ở miền nam Yemen ngày 12/9. Ảnh: Văn phòng Truyền thông Houthi

Sau khuyến cáo đi lại của Bộ Ngoại giao Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã rút ngắn chuyến nghỉ cuối tuần tại Trại David, bang Maryland và trở về Washington D.C vào tối 19/9. Nhà Trắng chưa nêu lý do Tổng thống trở về sớm hơn một ngày so với dự kiến.

Ông Trump trước đó nói rõ rằng lằn ranh đỏ hiện tại của ông là việc Mỹ trực tiếp tham gia các cuộc không kích nhằm vào Houthi. Cho đến nay, hỗ trợ quân sự của Mỹ chỉ giới hạn ở cung cấp thông tin tình báo và dữ liệu chỉ thị mục tiêu cho Arab Saudi.

Nhiều nguồn tin từ vùng Vịnh và Mỹ nhận định những thông điệp từ ông Trump đang phát đi tín hiệu tới Iran rằng ông không sẵn sàng hậu thuẫn các đồng minh trong khu vực.

"Houthi đã gọi cho chúng tôi và nói rằng họ không muốn giao tranh. Họ không muốn chúng tôi tấn công hay can dự sâu hơn. Lực lượng này cũng đang cho phép hầu hết tàu thuyền đi qua. Chỉ có một quốc gia mà họ không quá hài lòng và chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa vấn đề này", ông Trump nói với phóng viên tại Ireland cuối tuần trước, đề cập Arab Saudi.

Vị trí eo biển Bab El-Mandeb. Đồ họa: CNN